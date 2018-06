Česi posilnia zahraničné vojenské misie, proti hlasovali komunisti a okamurovci

Poslanci hlasovali spolu o všetkých misiách. Plán podporilo 140 zo 170 prítomných členov snemovne.

Viac českých vojakov bude od budúceho roka v Iraku, Afganistane a Mali. Zároveň by mali stovky vojakov zamieriť do Pobaltia, kde budú pôsobiť v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO a mali by tiež strážiť vzdušný priestor pobaltských krajín.

Zvyšovanie počtu českých vojakov v zahraničných misiách nepodporili len poslanci za Komunistickú stranu Čiech a Moravy (KSČM) a hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru.