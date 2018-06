Slovinci si v predčasných voľbách volia nový parlament

Ako informovala agentúra STA, vyše 3000 volebných miestností otvorili o 07.00 h. Hneď po skončení hlasovania o 19.00 h sa očakáva, že televízne stanice zverejnia exit polly. Väčšina hlasov by mala byť spočítaná ešte pred 22.00 h.

V predvolebných prieskumoch dominovala Slovinská demokratická strana (SDS) expremiéra Janeza Janšu, ktorá v poslednom období nasadla na vlnu protiutečeneckej politiky a svoju predvolebnú kampaň založila na strašení migrantmi. „Najväčšou výzvou pre Slovinsko je zaistenie bezpečnosti,“ hlásal na predvolebných mítingoch Janša, ktorý bol slovinským premiérom v rokoch 2004 až 2008 a potom znovu 2012 až 2013.

„Slovinsko už v tejto skúške raz zlyhalo, a my nedovolíme, aby zlyhalo opäť,“ hovoril v tejto súvislosti Janša, pričom narážal na to, že Slovinsko dovolilo cez svoje územie v roku 2015 prejsť ďalej do Európy odhadom až pol miliónu utečencov.

Dôvodom predčasných volieb bola marcová demisia predsedu slovinskej vlády Mira Cerara, ktorý odstúpil z funkcie niekoľko hodín po tom, ako tamojší najvyšší súd anuloval výsledky vlaňajšieho referenda o kľúčovom železničnom projekte.

Slovinský najvyšší súd rozhodol, že vládna podpora daného projektu počas kampane pred referendom bola jednostranná a mohla ovplyvniť výsledok plebiscitu.

V septembrovom referende voliči odobrili plán vlády na výstavbu 27-kilometrového úseku železnice medzi pobrežným mestom Koper a významným dopravným uzlom Divača neďaleko talianskych hraníc v hodnote jednej miliardy eur. Išlo o najväčší investičný program Cerarovej vlády.