Putin sa možno v septembri vo Vladivostoku stretne s Kim Čong-unom

Ruský prezident Vladimir Putin by sa tento rok v septembri mohol vo Vladivostoku stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Napísala to ruská agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na svoje diplomatické zdroje. Stretnutie by sa vraj mohlo uskutočniť na okraj medzinárodnej hospodárskej konferencie.