V Británii sa začína vyšetrovanie požiaru v Grenfell Tower so 72 obeťami

Už v uplynulých dvoch týždňoch pozostalí po obetiach nešťastia spomínali v rámci verejného vypočutia na svojich blízkych. Samotné vyšetrovanie by malo podľa očakávaní trvať zhruba rok a pol, informovala dnes agentúra AP.

Vyšetrovanie by malo odhaliť nielen príčinu požiaru, ale malo by aj prispieť k prevencii podobných nešťastí. Úlohou vyšetrovateľov bude preskúmať, ako sa mohol oheň z pokazenej chladničky tak ľahko a rýchlo rozšíriť po celom dome, preveriť reakciu úradov aj zhodnotiť britské protipožiarne predpisy. Zverejniť by vyšetrovatelia mali päť rôznych odborných posudkov, ktoré sa venujú príčinám tragédie a jej priebehu.

Kritiku niektorých pozostalých si vyslúžil fakt, že sa vyšetrovanie nebude zaoberať širšou problematikou sociálneho bývania v Británii. Vinu za tragický požiar podľa nich totiž nesú tiež úrady štvrti Kensington a Chelsea, jednej z najbohatších častí Londýna, ktoré údajne brali na ľahkú váhu obavy obyvateľov Grenfell Tower o bezpečnosť. V budove žili predovšetkým imigranti a ľudia s nízkymi príjmami.

Dlhá cesta k spravodlivosti

„Ja a môj tím sme odhodlaní dať vám odpovede, po ktorých túžite,“ povedal bývalý sudca Martin Moore-Bick, ktorý bude verejnému vyšetrovaniu predsedať. Podľa asociácie pozostalých Grenfell United je dnešný deň „začiatkom na dlhej ceste k spravodlivosti“. „Táto tragédia zničila naše životy a našu komunitu. Ešte horšou ju ale robí vedomie, že sa týmto úmrtím dalo úplne zabrániť,“ uviedla asociácia Grenfell United.

Požiar, ktorý vlani 14. júna zachvátil obytnú budovu Grenfell Tower, si vyžiadal 72 obetí. Bola medzi nimi aj 84-ročná žena či dieťa, ktoré sa narodilo predčasne a bolo už mŕtve. Posledná z obetí, 74-ročná žena, následkom zranení utrpeným pri požiari podľahla v nemocnici tento rok v januári.

Úrady v súvislosti s tragédiou identifikovali po celej Británii stovky budov s podobným nevhodným obložením, ktoré podľa predbežných záverov prispelo k rýchlemu šíreniu ohňa po dome.