Putinovi sa rozrastá v Európe klub odporcov sankcií

Sebastian Kurz si podáva ruku s Vladimirom Putinom v Kremli na snímke z februára tohto roka. Rakúsky kancelár a ruský prezident si dnes zopakujú stretnutie, uskutoční sa vo Viedni. Alpská republika prevezme 1. júla rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ; Moskva sa vytrvalo usiluje o zrušenie protiruských sankcií. Autor: SITA/AP

"Je najvyšší čas ukončiť neznesiteľné sankcie a normalizovať politické a ekonomické vzťahy s Ruskom,“ povedal pre noviny Oesterreich. Strache má tak blízko ku Kremľu, že koncom roku 2016 v mene svojich Slobodných podpísal dohodu o spolupráci s proputinovskou vládnucou stranou Jednotné Rusko.

Agentúra Reuters poznamenala, že nová rakúska koaličná vláda sa stavia do úlohy budovania mostu medzi Východom a Západom. Mimochodom, po otrave Skripaľovcov v Anglicku zjavne v snahe nepoškodiť svoje vzťahy s Rusmi Rakúšania nevyhostili ani jedného ich diplomata na rozdiel od väčšiny členských krajín únie. Ani nestiahli veľvyslanca z Moskvy, ako to urobilo Slovensko.

Zmierlivý tón z Viedne

Kým Strache má jednoznačne odmietavý názor na sankcie, kancelár Sebastian Kurz postupuje opatrne, no najnovšie nepočuť z jeho úst nič, čo by mohlo byť Putinovi proti srsti. Vo februári tohto roku pred odletom do Moskvy povedal pre agentúru Interfax, že Rakúsko podporuje zachovanie sankcií, pričom by si vedel predstaviť ich čiastočné zrušenie, keby videl zásadný pokrok v plnení dohôd z Minska týkajúcich sa Ukrajiny. Aktuálne už nepoužil slová o podporovaní sankcií. Vyhol sa im v rozhovore pre agentúru TASS, keď dostal otázku na túto tému. "Chceli by sme dať náš vklad do zlepšenia vzťahov medzi EÚ a Ruskom. Dôležitým krokom v tomto smere by sa mohlo stať zabezpečenie životaschopného prímeria na východe Ukrajiny. Je to dobrá pomôcka ďalšieho posilnenia spolupráce a návratu na predchádzajúcu úroveň, ideálne tak, aby to bolo výhrou pre obidve strany,“ povedal Kurz.

Počuť z Viedne prinajmenšom zmierlivý tón o sankciách je pre Putina zvlášť významné s blížiacim sa letom. Od 1. júla totiž Rakúšania prevezmú na šesť mesiacov predsedníctvo v Rade EÚ. V súvislosti so zložením tamojšej vlády denník Der Standard dokonca napísal, že Putin má v Rakúsku fanklub a ďalej uviedol: "Funkcia budovania mosta medzi Ruskom a Západom, o ktorej hovorí Rakúsko, Moskva rada vidí napriek tomu, že vplyv Viedne na EÚ nie je taký silný, ako by si želala.“

Nová vláda v Taliansku

Naopak, Taliansku, kde vznikla nová vláda, patrí väčší vplyv, pričom koalícia zložená z Ligy a Hnutia piatich hviezd hovorí o potrebe odstránenia sankcií. Tento zámer s nevôľou vníma Washington, ktorý dal jasne najavo, že Rím si zahráva so spojencami. "Taliansko nemôže zrušiť sankcie vo vzťahu k Rusku bez vážnych dôsledkov, a nie sú to talianske, ale európske opatrenia,“ povedal špeciálny predstaviteľ USA pre Ukrajinu Kurt Volker pre noviny La Stampa.

Kým o motívoch politikov sa dá skôr len špekulovať, v prípade veľkých biznismenov je pozadie jednoznačné – ide o peniaze. V Taliansku sa proti sankciám napríklad stavia veľká banka Intesa Sanpaolo. "Politika sankcií je slepá ulička. Nikam nevedie a škodí štátom, ktoré ich zavedú. V krátkodobej perspektíve sa prejavia na ruských podnikoch vrátane veľkých, ale v strednodobej a dlhodobej perspektíve sankcie zasiahnu firmy krajín, ktoré ich prijali,“ uviedol pre denník Izvestia šéf ruských operácií investičnej banky Antonio Fallico.

Nečudo, že sa tak vyjadril, pretože Intesa Sanpaolo má záujem o ďalšiu expanziu v Rusku, pričom vlani tam urobila veľký biznis. "Banka bola poradcom pri predaji akcií energetického gigantu Rosnefť za 10,5 miliardy eur a kupcom poskytla úver v objeme 5,2 miliardy eur,“ podotkla agentúra Reuters.

Podobné vyhlásenia, či už od politikov alebo biznismenov, pomáhajú Rusku masírovať mienku v únii, že sa v jej členských krajinách prehlbujú spory vzhľadom na sankcie. Platí aj po výrokoch Stracheho, keď server Ekonomika Segodňa oslovil analytika Stanislava Byšoka: "Mentálne nastavenie v Európe už nie je voči Rusku také ako pred dvoma či tromi rokmi. V prvom rade sa umocňuje čoraz väčšia únava od problému, ktorým je Ukrajina. V únii sa posilňuje dojem, že takzvané spojenectvom s Kyjevom jej nič dobré nemôže priniesť, a Rusko, nehľadiac na udalosti posledných rokov, pevne stojí na nohách a je veľkou svetovou mocnosťou, s ktorou je lepšie pestovať dobré vzťahy.“

Berlín a Paríž nerobia ústupky zadarmo

Pokiaľ ide o kľúčových hráčov EÚ, ktorými sú Francúzsko a Nemecko, Moskva sa nemôže spoliehať, že lídri v Paríži a Berlíne urobia zadarmo ústupky. Potvrdzuje to prezident Emmanuel Macron aj kancelárka Angela Merkelová, ktorí dôrazne žiadajú plnenia dohôd z Minska. Na druhej strane aj v týchto štátoch sú hlasy spojené s biznisom, ktoré cítia peniaze, a preto zmýšľajú opačne. "Nie som si istý, či sankcie dosahujú alebo slúžia zámeru. Myslím si, že potrebujeme spolu hovoriť a riešiť problémy, ale sankcie sťažujú veci pre všetkých,“ povedal pre televíziu CNBC francúzsky veľkopodnikateľ Jean-Pascal Tricoire, ktorý šéfuje spoločnosti Schneider Electric, ktorá má ročne tržby okolo 25 miliárd eur.

V Nemecku, kde je podľa nedávneho prieskumu nadpolovičná väčšina obyvateľov proti zachovaniu sankcií, je nielen veľa silných obchodníkov a investorov, ktorí uprednostňujú vidinu zisku pred riešením situácie na Ukrajine. Potvrdil to Markus Jerger, ktorý je predsedom Nemeckého združenia malých a stredných podnikateľov: "Naša asociácia vystupuje za zrušenie sankcií, prekáža to rozvoju hospodárstva oboch krajín.“

Putinovi sa tak v Európe rozrastá klub odporcov protiruských sankcií. O ich pokračovaní budú lídri členských štátov EÚ rozhodovať v lete tohto roka.