Väčšina Rusov chce iného premiéra, nie Medvedeva

S opätovným vymenovaním Medvedeva súhlasí o desať percent menej Rusov.

Pravda, čísla z nedávneho prieskumu konkurenčnej agentúry FOM sú trocha iné, ale aj v ňom bolo so staronovým premiérom viac nespokojných ako spokojných: záporne sa k jeho znovuvymenovaniu vyslovilo 45 percent, kladne 39 percent. Na porovnanie, v máji 2012, keď Putin po prvý raz vymenoval za premiéra Medvedeva, ktorý mu dovtedy jedno volebné obdobie „zahrieval“ prezidentské kreslo, jeho rozhodnutie ocenilo pozitívne 59 percent respondentov Lavada-centra a negatívne iba 25 percent.

Priepastný rozdiel medzi popularitou Putina a Medvedeva expertov neprekvapil. „Mnohí Rusi, keď v prezidentských voľbách hlasovali za Putina, si paradoxne robili nádeje na zmeny k lepšiemu, pod čím väčšina rozumie zlepšenie každodenného života, zvýšenie jeho úrovne,“ citujú Vedomosti sociológa Lavada-centra Denisa Volkova. „Medvedev však nie je tým človekom, ktorý môže byť symbolom takých premien, s ním sa, naopak, asociujú ekonomické zmätky a s nimi spojený pokles príjmov a rast cien,“ dodal Volkov.

Kremeľ odmietol komentovať nový prieskum. „Teraz nič nepoviem,“ reagoval pre agentúru RIA Novosti hovorca Dmitrij Peskov s tým, že prezident sa ešte s výsledkami nestihol zoznámiť.

Podľa politológa Andreja Koliadina mal Putin tri podstatné dôvody, prečo väčšinu Rusov nepotešil a Medvedeva sa nezbavil. „Medvedev je profesionál s bohatými skúsenosťami, ktorý bol aj prezidentom, aj premiérom, a nič mu netreba vysvetľovať,“ poznamenal pre portál Aktuaľnyje kommentarii. „Po druhé – je hromozvodom, ktorý odvádza od prezidenta všetky búrky spojené s nie veľmi rýchlymi tempami hospodárskeho rozvoja. A po tretie – každý nový premiér by teraz bol vnímaný ako nástupca, okrem Medvedeva, lebo on už prezidentom bol, čo by oslabilo tú vertikálu moci, ktorá je teraz orientovaná na Putina,“ dodal politológ.

Koliadin však nie je presvedčený o tom, že by Medvedev znova odslúžil na premiérskom poste celých šesť rokov Putinovho prezidentského mandátu. Chystané nepopulárne reformy, vrátane zamýšľaného zvýšenia veku na odchod do dôchodku podľa neho vyvolá podráždenie v spoločnosť a ešte viac uškodí premiérovi. „Prekrásne sa to však bude dať vyriešiť zmenou vlády a vyzdvihnutím nového premiéra, budúceho nástupcu Putina na prezidentskom poste,“ predpovedá politológ.