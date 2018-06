Láva z havajskej sopky Kilauea zničila počas noci až stovky domov

Sopka na najväčšom havajskom ostrove Havaj počas noci v súvislosti so zemetrasením so silou 5,5 stupňa vychrlila mohutný prúd lávy, ktorý sa rýchlo dostal až do spomínanej oblasti na východe ostrova.

„Vacationland je skoro celý zničený,“ povedala dnes médiám hovorkyňa miestneho úradu Janet Snyderová, podľa ktorej sa v lokalite nachádzali hlavne rekreačné domy, ale aj trvalo obývané budovy. Zničený bol aj dom miestneho starostu Harryho Kima.

Kilauea začala soptiť začiatkom mája a experti sa domnievajú, že jej aktivita môže vydržať aj niekoľko mesiacov. Sopka až doteraz zničila podľa oficiálnych údajov na 120 domov, po utorku sa však ich počet výrazne zvýši.

Sopka vysoká 1200 metrov a je jedným z najaktívnejších vulkánov na svete. Aktivitu vykazuje prakticky nepretržite od roku 1983, v deväťdesiatych rokoch minulého storočia láva z tejto sopky zničila okolo 200 domov. V roku 1955 činnosť vulkánu komplikovala obyvateľom ostrova život takmer tri mesiace.