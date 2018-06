Orbánov balík má zastaviť nielen Sorosa

Migranti, ich podporovatelia na čele s Georgeom Sorosom, americkým finančníkom a filantropom maďarsko-židovského pôvodu, podľa maďarskej opozície nie sú jediným terčom noviel zákonov i ústavy, do ktorých sa v utorok pustil parlament v Budapešti. Vláda Viktora Orbána tvrdí, že jej ide o uchránenie Maďarska pred neželanými prisťahovalcami.

„Na základe siedmej novely základného zákona do Maďarska nebude možné v budúcnosti presídliť cudzie populácie,“ citovala agentúra MTI šéfa parlamentnej frakcie Orbánovho Fideszu Mátého Kocsisa.

Fidesz túto klauzulu vydáva za ústavnú poistku, na ktorú sa Maďarsko na európskych fórach a predovšetkým premiér Orbán na zasadaniach Európskej rady bude môcť odvolávať pri odmietaní akýchkoľvek migračných kvót. Túto novelu chcela presadiť už predchádzajúca Orbánova vláda, ale pre stratu ústavnej väčšiny v doplňovacích voľbách na ňu v parlamente nemala dosť hlasov. Po aprílových voľbách už Fidesz má opäť trojpätinovú väčšinu a tak v novelizácii ústavy i v schválení balíka zákonov nazvaných Stop Soros jej nič nebráni. Podľa Kocsisa všetky právne úpravy budú prijaté zrejme už o dva týždne a najneskôr do konca mesiaca.

Terajší balík legislatívnych zmien nie je ten istý, s akým Fidesz viedol predvolebnú kampaň. Z upravenej verzie, ktorú vláda predložila do parlamentu, vypadli niektoré z najkontrover­znejších ustanovení. Nový návrh už napríklad neráta s tým, že by minister vnútra dostal právomoc zakázať ktorúkoľvek nevládnu organizáciu aktívnu v oblasti imigrácie na základe toho, že by ju označil za „hrozbu pre národnú bezpečnosť“. Vláda sa vzdala aj zámeru zaviesť 25-percentnú daň na zahraničné dary pre organizácie, ktoré podporujú migráciu.

V návrhu sa však objavili iné drakonické paragrafy. Poskytovanie pomoci nelegálnym migrantom sa má stať trestnoprávnou kategóriou. Za organizovanú pomoc pri začatí azylového konania osobe, ktorá nie je prenasledovaná, sa ráta so sadzbou od piatich do 90 dní väzby. Za mreže sa bude môcť dostať aj ten, kto pomôže ilegálnemu migrantovi získať v Maďarsku povolenie na pobyt. Ešte prísnejšie tresty, až rok väzenia, majú hroziť tým, ktorí poskytnú migrantom materiálne prostriedky v osemkilometrovom pásme od hraníc. Či za materiálne prostriedky budú súdy považovať aj sendvič, prikrývku či fľašu vody, ktoré niekto podá utečencom, má zostať na ich zvážení.

Opoziční poslanci v utorňajšej debate vyčítali predloženým návrhom nielen chystaný drastický postup proti mimovládnym organizáciám pomáhajúcim migrantom, ale aj snahu Fideszu vpašovať do balíka zregulovanie súdov a obmedzenie zhromažďovaci­eho práva.

Základný zákon totiž vláda navrhla zmeniť v troch bodoch, z toho iba jeden – ten, ktorý zakazuje „presídľovať do Maďarska cudzie populácie“ – sa bezprostredne týka migrácie. „Nejako sa tam dostalo aj obmedzenie zhromažďovacieho práva pod zámienkou, že ,štát udeľuje právnu ochranu domovu v záujme zachovania jeho pokoja', čo vláde umožní zakázať demonštrácie,“ upozorňuje voči Fideszu kritický spravodajský portál 444.hu.

Ďalšia ústavná zmena má umožniť vznik správnych súdov. Vládni poslanci to zdôvodnili tým, že „Sorosova sieť získava vplyv v justícii organizovaním školení pre sudcov, na ktorých presadzuje záujmy migrantov“. Podľa odporcov Orbánovho kabinetu však ide len o chabú zámienku. V skutočnosti sa vláda po viacerých pre ňu nepriaznivých rozhodnutiach najvyššieho súdu pokúša citlivé politické kauzy presunúť do paralelného súdneho systému, ktorý by zaplnila lojálnymi sudcami, upozorňuje opozícia.