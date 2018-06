Krajiny NATO schválili program bojovej pripravenosti

Ministri obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie na rokovaní schválili program zvýšenia bojovej pripravenosti. Na tlačovej konferencii to novinárom povedal generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg s tým, že do roku 2020 bude mať NATO v prípade potreby do 30 dní k dispozícii 30 mechanizovaných práporov, 30 letiek a 30 bojových plavidiel.