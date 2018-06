Vietnam prepustil známeho disidenta, smel odletieť do Nemecka

Vietnam prepustil na slobodu prominentného ochrancu ľudských práv a aktivistu. Nguyen Van Dai smel následne odletieť do Nemecka, informovala agentúra DPA. Štyridsaťdeväťročný disident dostal až tento rok v apríli trest 15 rokov väzenia a ďalších päť rokov domáceho väzenia za údajné aktivity smerujúce k zvrhnutiu vlády.

Nguyen Van Dai nastúpil v Hanoji do lietadla na linke do Frankfurtu nad Mohanom, uviedla agentúra DPA, podľa ktorej nemecké úrady túto informáciu zatiaľ oficiálne nepotvrdili. Podľa agentúry Reuters do Nemecka v rovnakom lietadle ako Nguyen Van Dai odletela aj jeho manželka Vu Minh Khanh a ďalšia disidentka Le Thu Ha, ktorá si odpykávala deväťročný trest väzenia.

Vietnamský disident, ktorý založil skupinu Bratstvo demokracie, bol zatknutý v decembri 2015, rozsudok nad ním súd vyniesol až tento rok v apríli. Už skôr si odpykal štyri roky z päťročného trestu, ktorý v roku 2007 dostal za „protištátnu propagandu“.

Napriek rozsiahlym ekonomickým reformám a väčšej otvorenosti voči spoločenským zmenám Vietnam naďalej zachováva prísnu cenzúru médií a netoleruje žiadnu kritiku vlády či spoločenského systému.

Vzťahy Nemecka a Vietnamu sú v súčasnosti napäté v súvislosti s kauzou únosu bývalého vietnamského funkcionára. Trinh Xuan Thanh zmizol v centre Berlína vlani v lete a neskôr sa objavil vo Vietname, kde bol v januári odsúdený na doživotný trest za spreneveru. Na únose sa údajne podieľal štyridsaťsedemročný Long N.H., ktorý má trvalý pobyt v Česku. Podľa niektorých médií bol Trinh Xuan Thanh do Vietnamu zavlečený cez Slovensko. Bratislava pred časom odmietla, že by bola do akcie vedome zapojená.