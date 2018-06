Putin sa stretne s Trumpom zrejme v lete vo Viedni, píše The Wall Street Journal

Ruský prezident Vladimir Putin požiadal rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza o usporiadanie budúceho rusko-amerického summitu. Napísal to vo štvrtok denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na nemenovaných európskych diplomatov. Vrcholné stretnutie, o ktorom sa už vyše dva mesiace hovorí, by sa malo podľa amerického denníka uskutočniť počas leta vo Viedni.