Čínski hackeri údajne ukradli dáta dodávateľa americkej armády

Hackeri pracujúci pre čínsku vládu prenikli do počítačov firmy spolupracujúcej s americkým vojenským námorníctvom a ukradli z nich veľké množstvo vysoko citlivých údajov.

Ukradnuté dáta zahŕňali aj plány pre nadzvukovú protilodnú strelu, ktorou mali byť do roku 2020 vybavené americké ponorky. S odvolaním sa na nemenovaného amerického činiteľa to v piatok napísal denník The Washington Post. Prípadom sa zaoberá Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).

K útokom došlo v januári a vo februári a údajne boli dielom hackerov pôsobiacich v čínskej provincii Kuang-tung, ktorí pracovali pre čínske ministerstvo štátnej bezpečnosti.

Terčom bola podľa denníka The Washington Post spoločnosť spolupracujúca so strediskom pre podmorský boj amerického námorníctva (NUWC), ktoré sídli v Newporte v štáte Rhode Island.

Hoci sa dáta nachádzali na neutajenej sieti dodávateľskej firmy, išlo o vysoko citlivé informácie vzhľadom na povahu vyvíjanej technológie a jej spojenia s americkou armádou. Hackerom sa podarilo ukradnúť 614 gigabytov dát vzťahujúcich sa k málo známemu projektu pod názvom Sea Dragon či údaje, ktoré sa týkali kódovacích systémov.