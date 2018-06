Kim v Bielom dome? Trump to pripúšťa

Trump jasne naznačil, že ak sa vráti do Washingtonu s dobrým pocitom, potom sa teší na pokračovanie. "Možno začneme s Bielym domom, čo si myslíte?“ reagoval na otázku, či je pravda, že by zvažoval pozvánku pre Kima do svojej vily na Floride.

Prezident USA poznamenal, že by sa mohla dať dosiahnuť dohoda o ukončení Kórejskej vojny. (Medzi Južnou a Severnou Kóreou platí prímerie už niekoľko desaťročí, ale formálne zostali vo vojnovom stave.)

Trump podotkol, že do Singapuru odletí s nádejou, ale zároveň varoval pred očakávaním prehnane rýchlych výsledkov. Upozornil totiž, že keby sa Severná Kórea vzdala jadrového arzenálu, nestačilo by na to len jedno stretnutie. Trump dal najavo, že pri stole s Kimom chce staviť na svoju úprimnosť: "Myslím si, že som veľmi dobre pripravený. Nemyslím si, že sa potrebujem veľmi veľa pripravovať, pretože je to o prístupe a o ochote.“

S Kimom už rokoval šéf americkej diplomacie Mike Pompeo. Tlmočil pripravenosť severokórejského lídra zrieknuť sa nebezpečného atómového potenciálu, ale zatiaľ nie je jasné, či to mieni úplne a čo všetko by požadoval ako protislužbu.

Summit na ostrove

Historický summit sa uskutoční na malom singapurskom ostrove Sentosa. Bude to medzník v dejinách, pretože dosiaľ sa žiadny úradujúci šéf Bieleho domu nestretol s nikým z trojice doteraz vládnucej politickej dynastie Kimov.

Sentosu ako dejisko rozhovorov údajne vybrali a navrhli Američania. Zjavne to vyplýva aj z čiastočne menej náročných bezpečnostných opatrení, lebo niekoľko prístupových trás na ostrov sa dá ľahko uzatvoriť.

V súčasnosti je Sentosa známa ako vyhľadávané luxusné letovisko. Nachádza sa tam vychýrené golfové ihrisko; špekuluje sa, že Trump a Kim by si na ňom mohli zahrať, ale to je naozaj len v rovine dohadov.

Ostrov zaberá rozlohu iba päť štvorcových kilometrov a na mape je v tesnej blízkosti hlavného singapurského ostrova. Na Sentosu sa návštevníci môžu dostať nielen autom alebo pešo, premáva tam aj lanovka.

Na Sentosu, ktorá je jedným z 63 singapurských ostrovov, prichádza ročne až takmer 20 miliónov turistov. Lákajú ich hlavne tamojšie krásne piesočnaté pláže. V juhovýchodnej časti Sentosy je prístav pre jachty a menšie lode.

Ostrov je takpovediac stvorený najmä pre boháčov, lebo sa pýši najprestížnejšími rezidenciami a najdrahšími hotelmi. Gambleri môžu míňať peniaze v kasíne, gurmáni si prídu na svoje vo viacerých reštauráciách, ktoré získali vytúžené michelinovské hviezdičky. Dobrý relax ponúka zábavný park americkej filmovej spoločnosti Universal Studios. Summit nepochybne zviditeľní prostredie Singapuru a môže poslúžiť ako skvelá reklama na pritiahnutie nových dovolenkárov. Trump a Kim budú rokovať v hotelovom komplexe Capella, ktorý sa skladá z niekoľkých majestátnych budov. Nachádza sa uprostred záhrad a tropického dažďového lesíka.

Temná minulosť

Mimochodom, ostrov má priliehavé pomenovanie súvisiace so summitom. Sentosa, ako znie názov od roku 1972, totiž znamená v malajčine „mier a pokoj“. Časť minulosti však tomu vôbec nezodpovedala.

Lokalita má svoje temné kapitoly histórie. Singapur, ktorý sa nachádza na hlavnej námornej ceste medzi Indiou a Čínou, bol už pred obdobím britskej koloniálnej nadvlády prekvitajúcim centrom, ale práve preto bol lákadlom pre pirátov.

Počas druhej svetovej vojny (bolo to v roku 1942) obsadila Singapur japonská armáda. Jej útok zaskočil britskú koloniálnu posádku, po niekoľko dní trvajúcich bojoch sa vzdala. Okupačné sily v nasledujúcich rokoch povraždili tisíce ľudí. Medzi dejiská masakrov sa zaradila aj Sentosa. Na ostrove bol aj japonský zajatecký tábor, v ktorom zadržiavali približne 400 spojeneckých vojakov.