Viedeň môže byť dejiskom summitu Putin-Trump, tvrdí Peskov

Viedeň je jedným z miest, o ktorom sa uvažuje ako o dejisku prípadného rusko-amerického summitu. Povedal to v sobotu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, a potvrdil tak špekulácie, ktoré sa objavili v médiách. Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) tento týždeň s odvolaním sa na európske diplomatické zdroje napísal, že vrcholná schôdzka medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom by sa mala uskutočniť v lete práve vo Viedni.