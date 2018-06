Chameneí navrhuje riešiť izraelsko-palestínsky konflikt referendom

Chameneí v nedeľu večer podľa agentúry IRNA vyhlásil, že konflikt na Blízkom východe by mal byť vyriešený prostredníctvom referenda, v ktorom by hlasovali „všetci skutoční Palestínčania, vrátane moslimov, židov a kresťanov“, ktorých predkovia v oblasti žili ešte pred vznikom Izraela.

V praxi by to podľa agentúry AP znamenalo, že by v takom referende hlasovali všetci Palestínčania a len malá komunita Židov, ktorí na území dnešného Izraela a okupovaných palestínskych územiach žili pred vznikom izraelského štátu v roku 1948 a pred migráciou Židov do oblasti na prelome 19. a 20. storočia.

Chameneí opakovane v minulosti hovoril o zničení Izraela, zároveň však uviedol, že Irán by na neho zaútočil iba v sebaobrane. Izrael považuje podobné komentáre za vyhrážanie genocídou. Teherán obvinenia odmieta.