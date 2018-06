Akú taktiku nasadí Kim pri vyjednávaní s Trumpom?

Sarkazmus, odzbrojujúca pokora, vďaka za široký manévrovací priestor. Po šiestich rokoch, počas ktorých sa severokórejský vodca od svetového diania dobrovoľne izoloval, predviedol Kim Čong-un na stretnutiach s prezidentmi Južnej Kórey a Číny minulý mesiac prekvapujúco širokú paletu rokovacích taktík, napísala agentúra AP. A čo by mohol vyskúšať pri utorňajšom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom?

Moment prekvapenia

Ten Kim bez váhania použil pri rokovaní s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, keď sa pred dvoma mesiacmi zišli v demilitarizovanej zóne, ktorá obe krajiny oddeľuje. Potom, čo si potriasli rukami a Kim, ako bolo dohodnuté, prekročil hranicu a vstúpil na jej južnú stranu, vzal Muna za ruku a odviedol ho späť k hranici a na severnú stranu. Tento zdanlivo prostý a improvizovaný akt bol plný symboliky. Juhokórejčania ho všeobecne privítali ako známku toho, že Kim si želá kórejskú jednotu.

Aj stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom bolo v mnohom prekvapivé, prinajmenšom pre okolitý svet. Trump dokonca vyhlásil, že o druhom stretnutí Kima a Si ani nevedel. Domnienka, že čínsky prezident sa mohol pokúsiť stretnutie v Singapure sabotovať, americkú hlavu štátu frustrovala.

Výhoda prípravy

Severokórejskí vyjednávači sa zodpovedne pripravujú a tvrdohlavo si držia svoju líniu. Trump môže čakať, že Kim bude o jednotlivých bodoch vyjednávania výborne informovaný. Celkom iste toho bude vedieť viac o Spojených štátoch a ich dejinách, než bude vedieť Trump o Severnej Kórei.

Kim bude inými slovami vychádzať z pevných a ideologicky potvrdených pozícií. Bude si jasne vedomý toho, čoho sa severokórejský režim, bez ktorého podpory sa nezaobíde, bojí a aké sú jeho záujmy. Nech už voči Trumpovi nasadí akúkoľvek stratégiu, tá bude pred prvým stiskom ruky starostlivo premyslená do najmenšieho detailu. Ak vezmeme do úvahy správy o tom, že Trump s prípravou príliš trpezlivosti nemá, môže na to Pchjongjang vsádzať ako na svoju najväčšiu výhodu.

Nechať náprotivok tápať

Nejasnosť môže byť skvelý vyjednávací prostriedok. Dá sa očakávať, že ho Kim bude často používať. Singapurský summit sa koná len vďaka tomu, že sa nikomu nepodarilo presne určiť, ako severokórejský vodca pojíma hlavnú tému tohto vrcholného stretnutia, teda jadrové odzbrojenie.

Z pesimistického čítania doterajších vyhlásení KĽDR môže vyplývať, že Kim sa rozhodne nechystá jednať o odovzdaní svojich jadrových zbraní Trumpovi. Skôr svetu oznamuje, že kým sa nukleárnych zbraní nevzdajú ostatné jadrové mocnosti, podrží si ich aj Severná Kórea.

Kľúčom k porozumeniu stratégie KĽDR je prijať skutočnosť, že Severokórejčania sa pokúsia udržať dostatočný manévrovací priestor – tak môžu vyvolať zdanie prísľubu, ale neskôr od neho upustiť. Na tom nie je nič nečestného, ​​Severokórejčania tým neporušujú žiadny sľub. Ale je to veľmi šikovný krok. Najmä ak sa im tak podarí z vyjednávacieho partnera dostať sľub, z ktorého nepôjde vycúvať, alebo ho poprieť. Príkladom môže byť to, že americký prezident kývol na rokovanie s Kimom medzi štyrmi očami a ako so sebe rovným.

Využitie charizmy

To je ďalšia technika, ktorú Kim dokázal dobre využiť počas stretnutia s juhokórejským prezidentom. Nešetril pri ňom úsmevy, s Munom konverzoval zdvorilo, priviezol so sebou svoju ženu a všeobecne sa prejavoval ako bežný smrteľník, a nie ako psychopatické monštrum, ako ho často vykresľujú juhokórejské médiá. Od stretnutia s Munom sa tak Kimovi podarilo nakloniť si juhokórejskú verejnú mienku na svoju stranu – napriek tomu, že tisíce Kimových diel mieria na Soul a môžu ho rozomlieť na prach, kedykoľvek vodca prikáže.

Kim je navyše skutočnou prvotriednou celebritou, ktorá môže sledovanosť vyhnať do nebeských výšin. To mu u Trumpa, ktorý v minulosti usporadúval reality šou, môže priniesť ďalšie body.

Ťažko povedať, ako stretnutie dopadne. Keď ku všetkému pridáme prebujnené osobnosti oboch štátnikov, show dvojice Kim a Trump by mohla byť ohromná – ako veci často hodnotí samotný Trump.