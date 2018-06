Trump-Kim: Čo zaručí úspech summitu?

Je to historická chvíľa, o ktorej majú všetci zúčastnení vlastné predstavy. V Singapure sa stretávajú americký prezident Donald Trump a severokórejský diktátor Kim Čong-un.

Ešte nikdy neusporiadali predstavitelia USA a KĽDR schôdzku na takejto úrovni. Veď Amerika a Severná Kórea ani nemajú medzi sebou diplomatické vzťahy.

Stať sa môže všetko

Ani nehovoria úplne rovnakou rečou. V súvislosti so summitom sa stále skloňovalo slovo denuklearizácia. Lenže na Kórejskom polostrove vlastní jadrové zbrane len KĽDR. Preto keď Pchjongjang hovorí o vzdaní sa jadrových zbraní, je to niečo iné, ako keď to spomína Washington.

"Diskusia sa bude sústreďovať na budovanie stáleho a trvalého mechanizmu na udržanie mieru na Kórejskom polostrove, na otázku denuklearizácie Kórejského polostrova a na ďalšie veci spoločného záujmu,“ uviedla štátna severokórejská spravodajská agentúra KCNA. Pchjongjang by s najväčšou pravdepodobnosťou chcel vidieť minimálne oslabenie bezpečnostných väzieb, ktoré má Washington so Soulom, ale aj s Tokiom.

Čo sa týka agendy stretnutia, tak základnou prioritou USA je úplná, overiteľná a nezvrátiteľná denuklearizácia. Dôležité je, že Amerika to chce rýchlo. Edward Howell, expert na KĽDR z Oxfordskej univerzity

Agentúra Reuters citovala nemenovaného amerického predstaviteľa, podľa ktorého USA pristupujú k rozhovorom s dávkou optimizmu, ale zároveň skepsy vzhľadom na problematickú brutálnu vládu v KĽDR. "Nič by nás neprekvapilo,“ uviedol zdroj pre Reuters.

Otázkou teraz je, kto by mohol prichystať väčšie prekvapenie svetu. Diktátor Kim, ktorého prvotnou starosťou je zabezpečiť prežitie režimu? Alebo nevyspytateľný prezident Trump, ktorý cez víkend predviedol, že odstúpiť od dohody preňho nie je problém? Šéf Bieleho domu nepripojil podpis pod záverečné vyhlásenie krajín G7. Najvyspelejšie štáty sa stretli v Kanade a Trump aj na sociálnej sieti Twitter častoval svojich spojencov kritikou.

Diktátor z KĽDR Kim Čong-un (vľavo) a americký prezident Donald Trump sa stretnú v Singapure. Autor: SITA/AP, Lee Jin-man

Ako sa bude vládca Oválnej pracovne správať ku Kimovi, ktorému ešte vlani hrozil ohňom a zúrivosťou a nazýval ho raketovým mužom?

"Povedal by som, že to klapne veľmi pekne,“ vyhlásil Trump pred summitom, ktorý sa bude konať v luxusnom hoteli Capella. Americký prezident sľubuje Pchjongjangu za vzdanie sa jadrových zbraní uvoľnenie sankcií a ekonomické stimuly.

Pred schôdzkou delegácie oboch krajín riešili, čo Washington a Pchjongjang kladú na stôl. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo tieto rozhovory nazval podstatnými a detailnými. Šéf diplomacie tiež na Twitteri uviedol, že USA sa zaväzujú k úplnej, overiteľnej a nezvrátiteľnej denuklearizácii Kórejského polostrova.

"Pýtať sa, aký výsledok summitu by bol úspešný, je do veľkej miery nejasná otázka a stále o nej môžeme debatovať. Pre Trumpa je táto schôdzka diplomatickou príležitosťou predviesť sa. Chce sa stretnúť a podať si ruku so súčasným vládcom Severnej Kórey. A nakoniec podpísať kus papiera vo forme spoločnej deklarácie,“ reagoval pre Pravdu Edward Howell, expert na KĽDR z Oxfordskej univerzity.

Čo je správny prístup?

Odborník pripomenul, že Trump vravel, že sa nemusí na summit pripraviť, bude stačiť správny prístup. "Čo sa týka agendy stretnutia, tak základnou prioritou USA je úplná, overiteľná a nezvrátiteľná denuklearizácia. Dôležité je, že Amerika to chce rýchlo,“ uviedol Howell.

Summit Trump – Kim sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia. Autor: Reuters, KIM KYUNG-HOON

Podľa experta na ázijskú históriu Benjamina Younga však už aj Trump vie, že od Kima nedostane jednoznačný sľub, že sa vzdá jadrových zbraní.

"Severokórejský líder by si zase želal formálne ukončenie kórejskej vojny, uznanie KĽDR za jadrový štát a možné zníženie počtu amerických vojakov v Južnej Kórei. Myslím, že najlepší scenár bude vágne spoločné vyhlásenie, v ktorom obe strany budú súhlasiť, že odpoveďou na dianie na Kórejskom polostrove je mier. A že sa zaviažu, že budú pokračovať v rozhovoroch, keď do budúcnosti pripadá návšteva Kim Čong-una vo Washingtone,“ uviedol pre Pravdu Young, ktorý pôsobí na Univerzite Georgea Washingtona.

Dá sa povedať, že Trumpa a Kima nespája len summit, ale aj to, ako sa môžu ukázať svetu. Predpokladá to Malcolm Cook, analytik Inštitútu pre štúdie Juhovýchodnej Ázie v Singapure. "Americký prezident sa asi najviac zaujíma, čo schôdzka znamená preňho ako šéfa Bieleho domu. Pre Kima ja zase fakt, že k stretnutie sa koná bez akýchkoľvek podmienok pre KĽDR, obrovským víťazstvom. Schôdzku s americkým prezidentom chceli už jeho dedo aj otec. Podľa mňa sa bude úspech summitu merať tým, či sa na vysokej úrovni podarí vytvoriť proces rokovaní o denuklearizácii Severnej Kórey, a keď schôdzka príliš nenaruší vzťahy USA s Južnou Kóreou a Japonskom,“ uviedol Cook pre Pravdu.