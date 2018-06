Poliak dostal za únos britskej modelky od talianskeho súdu 17-ročný trest

Taliansky súd poslal na 16 rokov a deväť mesiacov do väzenia 30-ročného Poliaka Lukasza Herbu za minuloročný únos 20-ročnej britskej modelky.

Informovala o tom agentúra ANSA, podľa ktorej sa na únose podieľal Herbov brat Michael, ktorý je teraz v Británii a čaká ho vydávacie konanie na trestné stíhanie v Taliansku.

Modelka bola unesená vlani 11. júla a držaná v zajatí do 17. júla v jednom milánskom byte a potom na horskej chate v oblasti Turína. Do bytu ju únoscovia nalákali pod zámienkou fotografovania. Tam ju omámil, spútali a odviezli do chaty.

Ďalších šesť dní ju bratia držali spútanú v spálni. Po jej agentovi požadovali výkupné 230 000 libier (260 000 eur) pod hrozbou, že inak ju predajú v aukcii. Modelku, ktorá je matkou, nakoniec prepustili.

Herba podľa denníka The Daily Telegraph neskôr ženu odviedol na britský konzulát v Miláne, kde ho polícia zatkla.