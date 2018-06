Boje v Jemene si v uplynulých dňoch vyžiadali vyše 600 mŕtvych

Provládne vojská podporované leteckou koalíciou na čele so Saudskou Arábiou sa v uplynulých týždňoch posúvali pozdĺž západného pobrežia Jemenu ku kľúčovému prístavnému mestu Hudajdá, ktoré je v rukách šiitských povstalcov Húsíov. Čím viac sa provládne vojská približovala k prístavu, cez ktorý do Jemenu prúdi humanitárna pomoc, tým viac boja eskalovali.

V dôsledku násilia boli tiež desiatky rodín prinútené opustiť svoje domovy.

OSN v piatok varovala, že útok na mesto Hudajdá či jeho obliehanie by ohrozili asi 600 000 ľudí, ktorí v meste a priľahlých oblastiach žijú. Generálny tajomník OSN António Guterres oznámil, že OSN intenzívne rokuje so šiitmi, Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou, aby odvrátila hroziacu bitku o mesto Hudajdá.

Katastrofické humanitárne dôsledky

Na žiadosť Británie sa konalo stretnutie Bezpečnostnej rady OSN. Šéf humanitárnych operácií Mark Lowcock po rokovaní novinárom povedal, že ak nebude prístav v prevádzke, a to bez ohľadu na to, ako dlho, bude to mať katastrofické humanitárne dôsledky.

S účastníkmi jemenskej vojny je v kontakte aj americký minister zahraničia Mike Pompeo. Ten vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že je potrebné udržať prísun humanitárnej pomoci a životne dôležitý import do Jemenu.

Šéf OSN Guterres povedal, že splnomocnenec pre Jemen Martin Griffiths sa pohybuje medzi Saná, Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Saudskou Arábiou a snaží sa vypracovať plán mierového riešenia. Podľa neho by šiiti mali odovzdať svoje balistické rakety výmenou za ukončenie náletov koalície, ktorú vedie Saudská Arábia a v ktorej sú aj SAE. Griffiths má o svojich rokovaniach Bezpečnostnú radu informovať ešte v júni.

Jemenský konflikt, v ktorom stoja proti sebe šíitskí povstalci, podporovaní Iránom, a vláda, za ktorou stojí medzinárodna koalícia, pripravil od roku 2015 o život viac ako 10 000 ľudí. Z domovov utiekli tri milióny ľudí a v krajine panuje jedna z najväčších humanitárnych kríz na svete. Podľa OSN potrebuje nejakú formu pomoci viac ako 22 miliónov z celkových asi 27 miliónov Jemenčanov. Ľudia sa stretávajú s podvýživou a tiež s cholerou a ďalšími chorobami.