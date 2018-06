Loď s 629 migrantmi, už odmietlo Taliansko, do Španielska má ďaleko

„Cesta do Španielska by trvala niekoľko dní. S 629 ľuďmi na palube a za zhoršujúceho sa počasia by situácia mohla byť kritická,“ uviedla na twitteri SOS Méditerranée. Španielsky návrh označila za „pozitívny signál“, ale zároveň naznačila, že by uprednostnila zmenu talianskeho postoja.

„Prioritou musí zostať bezpečnosť všetkých preživších a je na talianskych námorných úradoch, aby našli bezpečné a rýchle riešenie,“ dodala mimovládne organizácia.

Podľa novinárky spravodajskej televízie Euronews Anelise Borgesovej, ktorá je na palube Aquarius, posádka považuje za príliš nebezpečné s preplnenou loďou čeliť dvojmetrovým vlnám. Plavidlo, ktoré bolo v pondelok večer niekoľko desiatok kilometrov od Malty, dostalo od maltského námorníctva zásoby potravín a vody. Tie však postačia len na utorok. Do Španielska, vzdialeného asi 1300 kilometrov, to sú pritom najmenej štyri dni cesty.

Taliansko zatiaľ nenaznačilo, že by uvažovalo o zmene svojho názoru. Taliansky minister dopravy Danilo Toninelli v pondelok večer po mimoriadnom zasadnutí vlády povedal, že plavidlo sú ochotné odprevadiť do španielskej Valencie lode talianskeho námorníctva. V utorok by mal Aquarius dostať ďalšie zásoby a v pohotovosti by pre migrantov bol pripravený aj lekársky tím.

Sedem tehotných a 134 detí

Na palube lode Aquarius je 629 utečencov, z toho 123 maloletých bez sprievodu, ďalších 11 detí a sedem tehotných žien. Loď má kapacitu 550 osôb. Taliansko ju do prístavu nepustilo v nedeľu a obrátilo sa na Maltu, aby utečencov prijala ona. Malta však uviedla, že záchranné operácie sa uskutočnili v medzinárodných vodách pri Líbyi a koordinovalo ich Taliansko, takže prípad nespadá do maltskej kompetencie.

Taliansky minister vnútra a vicepremiér Matteo Salvini z protiimigračnej strany Liga naznačil, že Taliansko chce znemožniť vjazd do svojich prístavov aj ďalšej lodi, ktorú prevádzkuje nemecká nezisková organizácia Sea Watch a ktorá v noci na pondelok vyzdvihla pri líbyjských brehoch z mora okolo 800 migrantov.