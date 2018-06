Iračan podozrivý z vraždy Nemky je zrejme starší, ako sa úrady domnievali

Doteraz sa uvádzalo, že podozrivý má 20 rokov. Vrchný štátny zástupca v hesenskej metropole Wiesbadene Oliver Kuhn v utorok ale povedal, že podľa zatiaľ nepotvrdených informácií irackého generálneho konzulátu vo Frankfurte nad Mohanom je o rok starší. Pre podozrivého by to znamenalo, že nebude môcť byť súdený a odsúdený ako mladistvý.

Iracký utečenec je podozrivý, že vo Wiesbadene na konci mája znásilnil a zavraždil 14-ročné dievča. Po následnom úteku do Iraku a dolapení tamojšími úradmi bol v sobotu za sprievodu nemeckej polície eskortovaný späť do Nemecka, kde sa rovnako ako v Iraku k vražde dievčaťa pochádzajúceho z Mainzu priznal. Podľa DPA však poprel, že by ju znásilnil. Teraz je vo Frankfurte vo vyšetrovacej väzbe.

Podľa zatiaľ len ústne oznámených informácií irackého generálneho konzulátu vo Frankfurte sa podozrivý Iračan narodil v marci 1997, a nie v novembri 1997, ako sa nemecké úrady doteraz domnievali.

Ak je to pravda, bude to mať vážne dôsledky pre jeho proces a musí počítať s výrazne tvrdším trestom, povedal frankfurtský prokurátor.

Štrnásťročná Susanna F. zmizla 22. mája. V stredu našli policajti jej telo v ťažko prístupnom teréne v okrajovej štvrti Wiesbadenu. Minulý štvrtok polícia oznámila, že sa dievča stalo obeťou sexuálneho a násilného zločinu. Za hlavného podozrivého považuje Bašára, ktorý ako žiadateľ o azyl žil v Nemecku aj s rodinou od roku 2015.

Prípad vyvolal na nemeckej politickej scéne ostrú debatu. Časť politikov varovala pred populizmom a paušálnym obviňovaním migrantov, podľa ďalších kauza vzbudila pochybnosti o práci nemeckých úradov.