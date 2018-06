Grécko a Macedónsko sa dohodli, ako ukončia spor o názov bývalej juhoslovanskej republiky

Aký má byť dohodnutý názov, ale zatiaľ nie je stále jasné. Podľa neoficiálnych informácií gréckych médií by to malo byť Horné Macedónsko. Atény pre názov z historických dôvodov bránia vstupu Macedóncov do NATO alebo EÚ.

Predseda gréckej vlády Alexis Tsipras podľa Reuters už o dohode informoval prezidenta Prokopisa Pavlopulosa. Očakáva sa, že výsledok dlhého vyjednávania so svojím macedónskym partnerom Zoranom Zaevom oznámi verejnosti ešte v utorok večer.

Dohoda premiérov však ešte vôbec neznamená, že sa ju podarí realizovať. Sú proti nej opozície v oboch krajinách, pričom v Grécku aj koaličný partner Tsiprasovej formácie SYRIZA strana Nezávislí Gréci. Jej predseda Panos Kamenos zopakoval, že dohodu nepodporí, ak bude nový názov bývalej juhoslovanskej republiky obsahovať slovo Macedónsko, ako sa na severe Grécka nazýva aj rovnomenný región.

Zaev na druhej strane nemá podporu najsilnejšej parlamentnej strany VMRO-DPMNE, bez hlasov ktorej poslancov v zákonodarnom zbore nepresadí zmenu ústavy, čo požadujú ako jednu zo základných podmienok Atény.

Médiá v poslednej dobe špekulovali, že nový názov bude Severné, Horné alebo Nové Macedónsko.