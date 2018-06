KĽDR: Od hladomoru k plným ústam? Po utrpení svitá nádej

Keby Kim Čong-un naozaj splnil to, čo sľúbil na summite, Severná Kórea by sa mohla dočkať zrušenia ostrých medzinárodných sankcií. Pomohlo by to slabej ekonomike. Krajina s päťnásobne väčším počtom obyvateľov ako Slovensko má šesťnásobne menší objem hrubého domáceho produktu.