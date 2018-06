Macedónsky parlament bude o dohode s Gréckom hlasovať na budúci týždeň

Vláda premiéra Zorana Zaeva absolútnou väčšinou v parlamente disponuje. Budúci oficiálny názov Macedónska má byť Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija). Dohoda znamená ukončenie viac než 25-ročného bilaterálneho sporu. Zaev a grécky premiér Alexis Tsipras by ju cez víkend mali podpísať v macedónskom meste Prespa pri gréckych hraniciach.

Macedónsky prezident Gjorge Ivanov sa v súvislosti s dohodou kriticky vyjadril už v utorok s tým, že vidí ústavnoprávne problémy – zmena názvu krajiny totiž znamená zmenu aj v macedónskej ústave. K oficiálnej zmene názvu Macedónska by však malo dôjsť až po plánovanom referende na jeseň tohto roka.

Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Ak by sa tak nestalo, v krajine by sa mali uskutočniť predčasné parlamentné voľby, ktoré budú súčasne akýmsi druhom referenda.

Prezidentov odpor?

V prípade, že by prezident Ivanov odmietol podpísať ratifikáciu dohody schválenú parlamentom, musí zákonodarný zbor hlasovať druhýkrát. Potom dohoda vstúpi do platnosti aj bez podpisu prezidenta, píše APA.

S dohodou nesúhlasí ani opozičný vodca Hristijan Mickoski, šéf konzervatívnej strany VMRO-DPMNE, ktorý ju označil za „kapituláciu“ Za­eva.

Na ťahu je aj Grécko

Dohodu musí ratifikovať aj grécky parlament, píše agentúra DPA. Viacerí tamojší politici však už avizovali, že ju nepodporia. Ostro ju kritizovala konzervatívna opozičná strana Nová demokracia (Nea dimokratia). Jej predseda Kyriakos Mitsotakis označil za „národný ústupok“ fakt, že Atény akceptovali existenciu macedónskeho jazyka a etnika.

Mitsotakis tiež premiérovi Tsiprasovi vyčítal, že viedol „tajnú diplomaciu“. Grécka vláda pritom nemá v parlamente väčšinu potrebnú na to, aby dohodu ratifikovala. Panos Kammenos – grécky minister obrany a predseda pravicovej strany Nezávislí Gréci (Anexartiti Ellines), ktorá je súčasťou vládnej koalície v Aténach – už v utorok uviedol, že bude hlasovať proti kompromisnému novému názvu pre susedný štát Macedónsko.