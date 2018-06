Španielsky minister kultúry ponúkol funkciu už po šiestich dňoch vo funkcii

O niekoľko hodín skôr priniesli španielske médiá s odvolaním sa na justičné zdroje informáciu, podľa ktorej Huertu vlani odsúdili za daňový podvod z obdobia rokov 2006–2008. Novinár a spisovateľ musel doplatiť na daniach a zaplatiť v podobe pokuty daňovým úradom celkove viac ako 365-tisíc eur.

Viaceré opozičné strany krátko po zverejnení tejto informácie žiadali okamžitý Huertov odchod z funkcie.

Samotný minister vyhlásil, že je „absolútne nevinný“, avšak odstupuje, aby chránil premiérom Pedrom Sánchezom odštartovaný proces obnovy. O niekoľko hodín skôr pritom v rozhlasovom interview vylúčil svoju rezignáciu a ubezpečil, že nemá žiadne morálne pochybnosti o zotrvaní vo funkcii. Aj na večernej tlačovej konferencii, na ktorej oznámil demisiu, potvrdil tieto deklarácie s tým, že spomínané finančné prostriedky uhradil po zmene daňových kritérií a to isté postihlo stovky spisovateľov, hercov, moderátorov a rozhlasových reportérov. Pokutu musel zaplatiť v dôsledku prehry v spore s daňovým úradom, ktorý sám inicioval, vyplynulo z Huertových slov.

Mienkotvorný denník El País a iné španielske médiá však informovali, že Huerta sa v spomínanom období dopustil krátenia daní v objeme viac ako 250.000 eur, keď príjmy zdanil cez vlastnú firmu využijúc nižšiu daňovú sadzbu. Pre podobný postup mal v minulosti problémy s daňovými orgánmi aj slávny španielsky herec Javier Bardem.

Minister kultúry, v ktorého portfóliu je aj šport, čelil ostrej kritike už krátko po nástupe do úradu v súvislosti so svojimi niekdajšími nenávistnými vyjadreniami na adresu športu na sociálnych sieťach. Vtedy to Huerta uviedol ako-tak na mieru a od výrokov z minulosti sa dištancoval.