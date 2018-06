Rozseknutý gordický uzol? Severnému Macedónsku sa otvorí cesta do NATO i EÚ

Dvadsaťsedem rokov trvajúca odysea Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko (FYROM), ako znie provizórny názov, pod ktorým bola malá balkánska krajina prijatá do OSN, sa možno chýli ku koncu. A ak sa skutočne premenuje na Severné Macedónsko, ako sa v utorok predbežne dohodol jej premiér Zoran Zaev s gréckym kolegom Alexisom Tsiprasom, tak by Atény mali odblokovať cestu Skopje do Severoatlantickej aliancie i Európskej únie.