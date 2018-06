V Jemene bojuje Rijád s Teheránom

"Je to konflikt medzi Iránom a Saudskou Arábiou," reagoval na najnovšiu vojenskú operáciu Rijádu v Jemene politológ Jevgenij Satanovskij. Rijád a jeho spojenci v oblasti spoločne s vojakmi jemenskej vlády uznávanej Západom zaútočili z mora a zo vzduchu na Hudajdá, najväčšie jemenské prístavné mesto, ktoré už roky kontrolujú Húsíovia, šiitskí povstalci podporovaní Iránom.

„Obe strany utrpeli ťažké straty. Medzi obeťami sú aj desiatky civilistov,“ informovala panarabská televízia Al-Arabíja s tým, že príprava arabskej koalície na útok sa odohrávala „preventívnymi údermi“ počas celého minulého týždňa. Napriek tomu sa zatiaľ opakuje scenár z minulosti, keď napriek obrovskej technologickej prevahe Rijád nedokázal dosiahnuť väčší vojenský úspech proti nepravidelným formáciám Húsíov.

Ani americkou technikou dobre vyzbrojené saudskoarabské letectvo a pozemné jednotky nedokázali kvôli nedostatočnému výcviku a skúsenostiam splniť pôvodný cieľ. Arabský informačný portál Almasdarnews (AMN) v tejto súvislosti informoval, že povstalcom sa napriek tlaku arabskej koalície dokonca podarilo protiútokom opätovne ovládnuť svoju vojenskú základňu.

„Neraz sme už videli vyzbrojené vojenské kolóny Saudskej Arábie a jej spojencov. Namieste je preto čakanie na reálny výsledok operácie,“ upozornil pre portál IA Regnum vojenský odborník Leonid Nersisjan.

Na druhej strane aj jemenskí šiiti vďaka iránskym dodávkam majú dostatok zbraní. A tak v krajine, ktorá má 25 miliónov obyvateľov, pripadajú na jedného Jemenčana až tri zbrane vrátane ťažkej munície. V tejto súvislosti viacerí pozorovatelia pripomínajú, že v podstate každý jemenský muž má vlastný arzenál zbraní, každé mesto vlastnú vojenskú posádku, každý kmeň vlastnú armádu.

„Teherán sa však pravdepodobne do konfliktu nezapojí. Má totiž dosť vlastných problémov, a tak sa vojenské aktivity sústredia na pohraničné oblasti,“ povedal pre server Vzgľad politológ Satanovskij. V záujme zmiernenia napätia by mohol pomôcť ruský prezident Vladimir Putin, ktorý mal na štvrtok naplánované rokovanie so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom.

Zásobami zbraní, ibaže „druhej strany“, nešetrili ani USA. V rámci pomoci boja proti moslimským radikálom posielal Washington do Jemenu ručné zbrane, protitankové strely, bezpilotné lietadlá, obrnené aj ľahké vozidlá. Ibaže vo víre jemenských udalostí stratil Pentagon, podľa oficiálneho priznania, prehľad o dodávkach za pol miliardy dolárov. Nevie vraj, ku komu sa napokon dostali zbrane určené Jemenu. Teda podobne ako v prípade osudu amerických vojenských dodávok tzv. umiernenej sýrskej opozícii, ktoré napokon mnohé skončili v rukách radikálov z tzv. Islamského štátu.

Podľa televízie ABC News len do stredajšieho predpoludnia zahynulo v oblasti prístavu Hudajdá viac ako 600 ľudí. Dôvod urputných bojov spočíva v strategickom význame objektu. Podľa OSN z 90 percent paliva a liekov, ktoré predstavujú zahraničný dovoz do krajiny, až 70 percent pripadá práve na prístav Hudajdá. Namieste je preto upozornenie, že nová operácia Rijádu a spol. môže spôsobiť humanitárnu krízu, v ktorej sa ocitne asi 250-tisíc obyvateľov mesta a jeho blízkeho okolia.