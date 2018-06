Grécki konzervatívci požiadali o hlasovanie o vyslovení nedôvery premiérovi Tsiprasovi

Dôvodom je, že Tsipras nemá v parlamente väčšinu na schválenie kompromisnej dohody o novom oficiálnom názve susedného štátu Macedónsko, ku ktorej dospel s macedónskym premiérom Zoranom Zaevom začiatkom tohto týždňa. Vyhlásil to šéf Novej demokracie Kyriakos Mitsotakis na pôde parlamentu v Aténach.

Hlasovanie o vyslovení nedôvery Tsiprasovi by sa tak malo uskutočniť v sobotu vo večerných hodinách, píše DPA.

Macedónske médiá informovali, že práve v sobotu majú premiéri Tsipras a Zaev dohodu podpísať v macedónskom meste Prespa pri gréckych hraniciach.

Dohoda musí byť schválená parlamentmi Grécka i Macedónska. K oficiálnej zmene názvu Macedónska by malo dôjsť až po plánovanom referende na jeseň tohto roka. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Ak by sa tak nestalo, v krajine by sa mali uskutočniť predčasné parlamentné voľby, ktoré budú súčasne akýmsi referendom.