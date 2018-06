CSU zatiaľ s Merkelovou nekončí

Lenže správa, hoci falošná, len podčiarkla napätie, ktoré momentálne vládne vo vzťahoch medzi ministrom vnútra a šéfom CSU Horstom Seehoferom a Merkelovou.

Spor o migráciu

Spor sa vedie o to, či Bavorsko môže odmietnuť na hraniciach migrantov, ktorí sa ako azylanti už zaregistrovali v inej krajine Európskej únie, nemajú správne doklady na identifikáciu alebo sa už v minulosti neúspešne pokúšali azyl získať v Nemecku.

Merkelová chce o tom rokovať s ďalšími štátmi EÚ, Seehofer čakať nechce. Koncom júna sa koná summit únie v Bruseli. Pôvodný plán bol, že krajiny EÚ sa dohodnú na celkovej reforme azylového systému, čím sa zaoberajú už viac ako dva roky. Keďže však niektoré štáty na čele s visegrádskou štvorkou odmietajú akúkoľvek formu povinného prerozdelenia utečencov, kompromis sa doteraz nepodarilo nájsť.

A s napätou situáciou v Nemecku to bude ešte zložitejšie. Ak by CSU odskočila od Merkelovej, v základoch by sa otriasla súčasná vládna koalícia, ktorú tvoria konzervatívci so sociálnymi demokratmi. Túto vládu sa pritom podarilo sformovať až po dlhodobých a náročných rokovaniach. Jej pád by asi znamenal koniec Merkelovej politického života, v kancelárskom úrade je od roku 2005. Zároveň by sa v Nemecku vytvorila nová neistota v čase, keď sa nerieši len migrácia, ale aj reformy eurozóny a vzťahy Európy a USA.

Puč a Hra o tróny

Sociálny demokrat a minister financií Olaf Scholz varoval svojich partnerov pred zbytočnými hádkami. "Úloha, ktorú máme, vládnutie našej krajine, nie je epizóda z Hry o tróny, je to vážna záležitosť. Na to by nemali všetci zúčastnení zabúdať,“ napísal Scholz na sociálnej sieti Twitter.

Predseda bavorskej vlády Markus Söder tvrdí, že jeho CSU sa nepokúša o puč voči Merkelovej. "Je to o tom, aby sme obnovili v Nemecku vládu práva,“ citoval politika denník Guardian.

Podľa odborníka na nemeckú politiku Eda Turnera z Astonskej univerzity je však očividné, že CSU tak pritvrdila postoje, že je to problém pre Merkelovú. "Je to jasný pokus pritiahnuť k sebe voličov, ktorých oslovuje Alternatíva pre Nemecko (AfD). V Bavorsku sa na jeseň konajú voľby. CSU sa pokúša brániť svoju väčšinu,“ uviedol Turner pre Pravdu.

Expert si myslí, že bavorskí konzervatívci budú pravdepodobne robiť Merkelovej čoraz väčšie problémy. "Aj v minulosti sa stávalo, že vzťahy medzi CSU a CDU sa zhoršovali s blížiacimi sa voľbami. Súčasná situácia je ešte nebezpečnejšia. CSU je totiž zo strany AfD pod väčším tlakom, ako to v Bavorsku zvyčajne býva,“ pripomenul Turner. "Kompromis je možný, ale jeho súčasťou je potreba nájsť riešenie na európskej úrovni. V tomto je dôležitá rola V4, teda krajín, ktoré sa skepticky stavajú k harmonizácii európskej utečeneckej politiky. Dá sa predpokladať, že vládnu krízu sa Nemecku podarí zažehnať. Ale nemôžeme podceniť riziko opačného scenára,“ dodal Turner.