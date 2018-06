Nemci roky odpočúvali susedov z Rakúska, sledovali aj ministerstvá

Ako vyplýva z internej databázy BND, ktorú majú k dispozícii rakúsky týždenník profil a denník Der Standard, bolo v spomínanom období v hľadáčiku nemeckých spravodajcov celkove takmer 2000 telefónnych a faxových čísiel, ako aj mobilných telefónov a e-mailových adries v Rakúsku. Viac ako polovicu monitorovaných tvorili faxové čísla.

BND monitorovala podľa toho komunikáciu rakúskych ministerstiev, firiem, medzinárodných organizácií so sídlom na rakúskom území, islamských inštitúcií, ale aj podozrivých z teroristických aktivít či obchodníkov so zbraňami. Osobitnú pozornosť venovala podľa informácií, ktoré zverejní v sobotňajšom vydaní denník Der Standard a ktoré priniesla v piatok večer s predstihom tlačová agentúra APA, medzinárodným subjektom so sídlom vo Viedni. Medzi terčmi monitoringu nemeckých spravodajcov bol aj fax, ktorý BND priradila zahraničnopoli­tickej redakcii APA.

O získané informácie sa BND podelila s inými tajnými službami vrátane americkej NSA. To naznačuje zoznam tzv. selektorov, ktorý majú obe spomínané rakúske médiá k dispozícii.

Zdroj potvrdili viaceré strany

Vzhľadom na prítomnosť viacerých firiem, a to tak rakúskych, ako aj pobočiek medzinárodných v zozname monitorovaných, vyvstáva otázka, či BND realizovala v Rakúsku aj hospodársku špionáž so zámerom zvýhodniť Nemecko, pripomína Der Standard a konštatuje, že by to aj podľa nemeckého práva bolo neprípustné.

Autenticitu nemeckého zdroja, od ktorého rakúske periodiká získali predmetnú databázu, potvrdili viaceré strany, napísal profil.

Na otázku médií nemecká tajná služba reagovala slovami: O operatívnych aspektoch svojej práce BND principiálne informuje iba spolkovú vládu a príslušné, tajne rokujúce grémia Spolkového snemu (Bundestag).