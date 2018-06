Bude mať summit Putin Trump zmysel? Trumpovi poradcovia váhajú

Poradcovia Bieleho domu a americkí diplomati pochybujú o účelnosti stretnutia prezidenta Donalda Trumpa s ruským vodcom Vladimirom Putinom, ktoré by sa malo uskutočniť v júli, pravdepodobne vo Viedni. Napísal to denník The Washington Post. Trump je podľa komentátorov presvedčený, že po úspešnej schôdzke s Kim Čong-unom by teraz malo nasledovať úspešné stretnutie s Putinom.