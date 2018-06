Trump čím ďalej, tým viac obdivuje diktátorov, varujú americké médiá

Americké médiá sa zamýšľajú nad "diktátorskými" sklomi prezidenta Donalda Trumpa, ktoré vidia v jeho obdivných poznámkach na adresu severokórejského vodcu Kim Čong-una. Denník The Washington Post napísal, že prezident "otvorene chváli totalitných vodcov po celom svete". Server Politico svoju analýzu nazval "Donald sníva o diktátoroch".

Pozornosť amerických médií po summite v Singapure vyvolali slová šéfa Bieleho domu o tom, že Kim je silný vodca, ktorého ľudia milujú, talentovaný muž a skvelý vyjednávač. Trump so zaľúbením hovoril o možnosti zastávať prezidentský úrad celoživotne a poznamenal, že by chcel, aby ho ľudia pozorne počúvali, rovnako ako počúvajú Kima. Tento výrok neskôr označil za sarkazmus, ktorý médiá nepochopili.

„Nech ide o žarty alebo nie, žiadny prezident USA si nedovolil taký obdiv voči diktátorom a ich absolútnej moci. Zdá sa, že Trumpov záujem o tento jav rastie so stále tesnejším stykom so svetovými autoritárskymi vodcami vrátane Kima, čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a ruského prezidenta Vladimira Putina,“ napísal v komentári The Washington Post.

Prezident na summite v Singapure pochválil severokórejské médiá za ich ústretovosť voči Kim Čong-unovi. Je vraj dokonca väčšia než je ústretovosť televízie Fox News voči Trumpovi. Šéf Bieleho domu označuje média za najväčších nepriateľov štátu a svojím mediálnym kritikom hrozí potrestaním, pripomína washingtonský denník.

„Prezident Trump rozhodne hovorí pravdu v jednom: Páči sa mu, ako fungujú diktátori,“ konštatoval spravodajský server Politico. „Ak s ním nesúhlasíte, cítite sa urazení alebo žiadate vysvetlenie, ste buď idiot, alebo nie ste patriot,“ napísal.

Za najväčšie nebezpečenstvo označuje komentár možnosť, že Trumpov prístup bude postupne považovaný za normálny. „Staré postupy sú dávnou minulosťou. Sú jeho slová, že stojí nad zákonom, novinkou, keď ich predniesol už pred týždňom, pred mesiacom, pred rokom?“ pýta sa autor. „Do svojho štábu zaraďuje potomkov a príbuzných, ktorých štve proti sebe a sleduje, ako sa bijú o jeho priazeň. Je to nekonečný seriál Bieleho domu.“

Podľa politológa Steva Levitského by Američania mali spozornieť. „Trump si jednoznačne odškrtáva všetky položky z výbavy autoritárskeho vodcu,“ varoval Levitsky.