Putinovi pripomenuli sľub o penziách. Bolo to dávno, bráni sa

Odbory varovali, že po zvýšení veku pre odchod do penzie zo súčasných 60 na 65 rokov u mužov a z 55 na 63 u žien, sa milióny ruských seniorov zaslúženého odpočinku nedožijú. A hitom na sociálnych sieťach sa stalo video, na ktorom Vladimir Putin sľubuje, že kým on bude prezidentom, s vekom pre odchod do dôchodku sa hýbať nebude.

„Som proti zvýšeniu veku pre odchod do dôchodku. A kým ja budem prezidentom, také rozhodnutie prijaté nebude,“ hovorí Putin. Pravda, na archívnom zázname má ešte podstatne menej rokov ako súčasných 65. Minulý týždeň bol v rovnakej relácii, kde raz ročne odpovedá na otázky ruskej verejnosti, už oveľa obozretnejší. „Vždy som sa k tejto otázke staval nanajvýš opatrne a starostlivo,“ poznamenal a prízvukoval, že „kľúčovou úlohou v celom dôchodkovom systéme bude zvýšenie úrovne blahobytu a príjmov dôchodcov“.

Necelých štrnásť eur k dobru

Vo vládnom návrhu sa konštatuje, že penzijná reforma umožní zvýšiť dôchodky asi o 1 000 rubľov ročne, čo je v prepočte 13 eur a 75 centov, čiže ruským penzistom pridajú niečo vyše jedného eura mesačne. Odbory to označujú za nedôstojný prídavok k terajším kriticky nízkym dôchodkom. Navyše podľa nich pri súčasnom priemernom veku dožitia necelých 72 rokov miliónom Rusov hrozí, že budú pracovať až do smrti.

„Pri zvýšení penzijného veku na 65 rokov sa 40 percent mužov a 20 percent žien penzie nedožije,“ upozornil podľa agentúry Interfax tajomník Federácie nezávislých odborov Ruska Alexandr Šeršukov.

Peskov presmeroval novinárov na vládu

Novinári včera konfrontovali hovorcu Kremľa s niekdajším záväzkom jeho šéfa. Dmitrij Peskov prezidenta bránil argumentom, že ide o trinásť rokov staré vyhlásenie. „Prirodzene, zmeny sa dejú aj v demografii, aj v úrovni rozvoja ekonomiky, aj v medzinárodnej situácii, kde žiadna krajina nie je vo vákuu, ako aj v zlepšení ukazovateľov dĺžky dožitia,“ citovala ho agentúra TASS. Peskov sa tiež kritické ohlasy snažil presmerovať na iného adresáta.

„Téma dôchodkovej reformy sa rozpracúva vo vláde. Prezident sa na jej vypracovaní nezúčastňuje,“ konštatoval.

Podľa ruského ekonóma Jevgenija Gontmachera sa Kremeľ od nepopulárnej, ale potrebnej reformy bude snažiť dištancovať, aby od nej v prípade veľmi silného odporu mohol odskočiť. „Putin sa bude tváriť, že nie on rozhodoval. Ak nepôjdu veci tak, ako majú, môže všetko zmeniť, znížiť dôchodkový vek a všetci budú šťastní,“ povedal Gontmacher pre agentúru Bloomberg.