Francúzsko pomôže Španielsku s migrantmi z lode Aquarius, ktorí majú v nedeľu doraziť do španielskej Valencie. Oznámil to francúzsky minister zahraničia Jean-Yves Le Drian. Podľa neho Paríž vyšle do Valencie svojich úradníkov, aby pomohli s posudzovaním žiadostí týchto migrantov o azyl. Francúzsko chce tiež časť utečencov prijať, ak si to budú želať.

Viac ako šesť stoviek migrantov, ktorých pred týždňom nalodili pri líbyjských brehoch záchranári z organizácie SOS Méditerranée, odmietlo prijať Taliansko a Malta. Francúzsky prezident Emmanuel Macron kvôli tomu začiatkom týždňa obvinil Taliansko z cynizmu a nezodpovednosti. Ani Francúzsko však neponúklo lodi Aquarius svoj prístav, čo urobilo v pondelok Španielsko.

Vo štvrtok minister Le Drian ponúkol svojmu španielskemu náprotivku Josepovi Borrellovi, že Francúzsko jeho vláde pomôže s migrantmi z tejto lode, pokiaľ vysídlenci splnia kritériá pre azyl. V sobotu vo vyhlásení Le Drian informoval, že jeho krajina pošle do Valencie zamestnanca úradu pre ochranu utečencov, ktorí budú pomáhať španielskym úradníkom.

Migrantov prijmú Francúzi, Baskovia i Katalánci

Francúzska ambasáda podľa denníka El País informovala španielsku vicepremiérku Carmen Calvovú, ktorá má koordináciu týchto migrantov na starosti spolu s valencijským premiérom Ximom Puigom, že Francúzsko prijme migrantov z lode Aquarius, ktorí vyjadria želanie usadiť sa vo Francúzsku.

Prijatie týchto migrantov, z ktorých väčšina je zo subsaharskej Afriky, už ponúkli tiež niektoré španielske regióny, napríklad Baskicko, Katalánsko či Baleáry.

Loď Aquarius a dve talianske plavidlá, na ktoré bola väčšina migrantov z preplnenej lode Aquarius začiatkom týždňa preložená, sú podľa španielskych médií teraz už v španielskych výsostných vodách v blízkosti Baleárskych ostrovov a sprevádzajú ich fregaty španielskeho námorníctva. Do Valencie majú všetci doraziť v nedeľu, do prístavu priplávajú postupne, aby sa ich mohli ujať zdravotníci.

Salviniho rázne slová

Taliansky minister vnútra Matteo Salvini na sociálnych sieťach zopakoval, že jeho vláda bude aj naďalej brániť lodiam zahraničných humanitárnych organizácií voziť migrantov do Talianska. Podľa neho sú teraz pri líbyjských brehoch ďalšie dve lode zahraničných mimovládnych organizácií, plávajúce pod holandskou vlajkou, Lifeline a Seefuchs, ktoré sa chystajú vyloviť z vratkých člnov ďalších migrantov.

„Mali by vedieť, že Taliansko už nebude komplicom v ilegálnom obchode s migrantmi. Takže by mali (tieto lode) smerovať do netalianskych prístavov,“ napísal Salvini na twitteri. Podľa prieskumu, ktorý tento týždeň zverejnil denník Corriere della Sera, podporuje vládne rozhodnutie blokovať talianske prístavy voči iným ako talianskym lodiam s migrantmi 59 percent Talianov. Taliansko je teraz hlavnou bránou utečencov do Európy, v posledných štyroch rokoch priplávalo do Talianska cez Stredozemné more viac ako 600-tisíc migrantov.