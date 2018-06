Rakúsko žiada vysvetlenie správ o 'špehovaní' zo strany Nemecka

Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen v reakcii na správy sobotu uviedol, že „špionáž medzi spriatelenými štátmi nie je len nezvyčajná a nechcená. Je neprijateľná.“

Kancelár Sebastian Kurz zase poznamenal, že sa už v roku 2014 objavili podozrenia z činnosti nemeckej tajnej služby v Rakúsku a naznačil, že tie mali z časti za následok sprísnenie nemeckých zákonov. Kurz ďalej uviedol, že Rakúsko po zverejnení správ kontaktovalo nemecké úrady a pýtalo sa na to, kto bol cieľom špionáže a kedy sledovanie skončilo. „Chceme mať istotu, že to (sledovanie, pozn. SITA) skončilo a ak boli uložené dáta, žiadame, aby boli zmazané,“ povedal novinárom a dodal, že úrady „nemajú v súčasnosti náznaky, že by sledovanie pokračovalo“ po roku 2006.

Predseda komisie nemeckého parlamentu dohliadajúcej nad spravodajskými službami Armin Schuster pre mediálnu spoločnosť Funke uviedol, že komisia už prešetruje, či sú obvinenia nové alebo súčasťou už známych obvinení z roku 2015. Vtedy BND čelila obvineniam, že mohla pomôcť USA pri špehovaní Európanov.