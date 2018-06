Sedemmetrový pytón v Indonézii zožral ženu

Podľa náčelníka Farisa, ktorý používa len jedno meno, nezvestnú ženu išla hľadať do záhrady jej rodina v piatok, ale našla tam len jej veci vrátane sandálov a baterky. Následne po nej začali aj s ďalšími dedinčanmi pátrať a približne 50 metrov od miesta, kde našli veci, objavili hada s nafúknutým bruchom. Plaza následne zabili a odniesli do obce. „Keď hadovi rozrezali brucho, našli v ňom Tibyno telo, stále neporušené aj so všetkým jej oblečením. Prehltol ju od hlavy,“ uviedol Faris.

Záhrada obete sa podľa Farisa nachádza asi kilometer od jej domu v hornatej oblasti, kde sú jaskyne a útesy, v ktorých sa predpokladá, že žije mnoho hadov. V Indonézii a ďalších častiach juhovýchodnej Ázie je rozšírený pytón mriežkovaný (python reticulatus), ktorý patrí medzi najväčšie plazy na svete. Ten najprv svoju obeť zadusí a potom ju v celosti prehltne. Útoky pytónov na ľudí bývajú ojedinelé, v divočine tieto hady skôr lovia opice, prasatá a ďalšie cicavce. Vlani v marci pytón zožral v provincii Západné Sulawesi 25-ročného muža.