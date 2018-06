Pápež prirovnal dobrovoľné interrupcie k praktikám nacistov

Pápež František kritizoval dobrovoľné interrupcie a prirovnal ich k praktikám nacistov. Tí k nim pristupovali kvôli "udržaniu čistoty rasy", dnes podľa pápeža robíme to isté len v "bielych rukavičkách". Pápež to povedal vo Vatikáne na stretnutí so zástupcami talianskych rodinných združení. Argentínsky denník Clarín v tejto súvislosti pripomenul, že poslanci v Argentíne, odkiaľ pápež pochádza, tento týždeň schválili návrh na legalizáciu interrupcií.