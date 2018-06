V USA stopli výskum vplyvu alkoholu, výskumníci mali blízko k páleniciam

Štúdia Národného ústavu zdravia (NIH) mala na vzorke 7 800 ľudí preukázať vplyv denných dávok na prevenciu srdcového infarktu. Projekt však skončil pre podozrenie z konfliktu záujmov.

Štúdiu NIH financovali sumou 100 miliónov dolárov výrobcovia alkoholu, čo je podľa agentúry AP v súlade so zákonmi USA. Problém však vznikol, keď sa ukázalo, že niektorí pracovníci ústavu zdravia majú na americké pálenice natoľko tesný kontakt, že by to mohlo výsledky projektu spochybniť.

Časť osôb z testovacej skupiny mala denne požiť pohárik alkoholu, časť mala plne abstinovať. Projekt bol rozpočítaný na niekoľko rokov. Na účasť vo výskume sa podľa AP prihlásila zatiaľ len zhruba stovka ľudí.