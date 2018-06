Gál: Exekučnou amnestiou sa chceme zaoberať po letných prázdninách

Minister priblížil, že nová legislatíva by zastavila všetky exekúcie, ktoré sú staršie ako päť rokov a reálne sa v nich už nič nevymáha. Náklady na zastavenie vyše milióna exekúcií by malo ísť navyše zo štátnej pokladnice.

Rezort spravodlivosti chce preto najskôr o návrhu debatovať s koaličnými partnermi. Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) pritom hovorila o tom, že legislatíva by mohla ísť na rokovanie vlády SR už na jar tohto roka.

Gál však argumentuje tým, že politická kríza po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej predĺžila všetky procesy, vrátane exekučnej amnestie. Minister momentálne nevedel konkretizovať, akú sumu by mal vyčleniť rezort financií na plánované opatrenia.

Zo štátneho rozpočtu

„Ja sa prikláňam k tomu, aby sa exekúcie zastavili. Išlo by o všetky exekúcie, ktoré su staršie ako päť rokov. Tie by sa zo zákona zastavili, čiže exekučné konanie by bolo skončené. Veritelia by, samozrejme, dostali možnosť pokračovať v exekúcii, ale novým podaním. Dôležitá záležitosť je, že tá pohľadávka zostane, ale ľudia nebudú exekvovaní a môžu využiť následne veľmi dobre fungujúci inštitút osobného bankrotu,“ priblížil minister Gál.

Zároveň doplnil, že náklady na zastavenie exekúcie by boli hradené zo štátneho rozpočtu. „Naše návrhy sú známe dobrých pár mesiacov, možno aj celý rok. Ak by sa exekúcie zastavili, platil by to štát a týkalo by sa to každej exekúcie, ako zo strany štátnych inštitúcií, tak aj súkromných spoločností,“ doplnil šéf rezortu spravodlivosti.

Gál: Musí byť zhoda troch strán

Minister reagoval aj na otázku, prečo doteraz exekučná legislatíva stojí, ak jeho predchodkyňa Lucia Žitňanská (Most-Híd) hovorila o prelome februára a marca tohto roka. Gál pripomenul, že v súčasnosti vládne na Slovensku trojkoalícia a je preto potrebné najskôr legislatívu dohodnúť s koaličnými partnermi.

„Musia sa vyjadriť k tomu aj naši koaliční partneri, pretože to má dosť veľký dopad na štátny rozpočet a nie je to jednoduchá téma. Zastavenie by sa mohlo týkať až približne milióna exekúcií, čo vôbec nie je málo. Zatiaľ vám neviem povedať o aké množstvo finančných prostriedkov by išlo,“ povedal Gál.

Ten tiež potvrdil, že rezort spravodlivosti predloží zákon až po letných prázdninách, pretože najskôr musí vyriešiť tému voľby ústavných sudcov. Tento ústavný zákon je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a ministerstvo spravodlivosti rokuje aj s predstaviteľmi opozície.