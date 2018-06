Expert: Zeman prepisuje ústavu a chce sa pomstiť

Vznikne v Česku vláda, ktorá sa bude môcť oprieť o parlamentnú väčšinu? Teda kabinet s hlasmi ANO, ČSSD a s podporou komunistov.

Asi áno. Všetci sú už z toho tak trochu unavení, že nemáme vládu, respektíve, že kabinet bez dôvery riadi krajinu . Samozrejme, istou komplikáciou sa stala nominácia sociálneho demokrata Miroslava Pocheho na ministra zahraničných vecí. Otázne je, čo s tým ČSSD nakoniec urobí.

Aké má sociálna demokracia možnosti?

Predpokladám, že prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš nakoniec presvedčia šéfa ČSSD Jana Hamáčka, aby navrhol niekoho iného. Predseda vlády chcel už pôvodne priniesť na Pražský hrad návrh na vymenovanie vlády. Ale ČSSD trvá na Pochem. A Zeman trvá na tom, že ho odmieta. Vyzerá to teda tak, že Babiš len neoficiálne zoznámi prezidenta s vládnymi nomináciami vrátane Pocheho. Sám sa však k nemu vyjadril negatívne. Zeman pravdepodobne začne rokovať s jednotlivými kandidátmi a všetci budú vyvíjať tlak na ČSSD. Hovorím, že vláda asi vznikne, ale stopercentne by som za to ešte ruku do ohňa nedal. Pokiaľ bude sociálna demokracia trvať na Pochem a Zeman bude stále proti, tak ja osobne by som na mieste ČSSD rokovania skončil a do vlády nešiel. Hrá sa aj o to, či si sociálni demokrati vôbec ešte v niečom zachovajú tvár. Nie je to dobrý východiskový bod, keď ČSSD začne vládu s tým, že ustúpila ešte predtým, ako vôbec kabinet vznikol. Ale pokiaľ vo vedení sociálnej demokracie zvíťazí prístup pragmatizmus za každú cenu, tak bude musieť Pocheho obetovať. Uvidíme, ako sa na to budú dívať voliči ČSSD.

Český prezident Miloš Zeman (vpravo) a premiér českej vlády Andrej Babiš na archívnej snímke po po odovzdaní poverovacieho dekrétu Babišovi na Pražskom hrade v Prahe 6. júna 2018. Autor: TASR, Petr David Josek

Môže Babiš ČSSD ešte niečo ponúknuť, aby ustúpila?

Viac ministrov sociálni demokrati nedostanú. Maximálne by mohlo prísť k výmene nejakých pozícií. Z programových vecí sa veľa kľúčových bodov ČSSD do vládnych priorít nedostalo. Napríklad sektorové dane, vyššie zdanenie bánk, čo sociálni demokrati chceli, ale Babiš to jednoznačne odmieta. Neviem, či je niečo veľké, v čom by šéf ANO teraz ešte ČSSD ustúpil. Babiš na to ani nemá dôvod.

Prečo?

Môžeme to vnímať tak, že vláda má štyroch partnerov. Babiša, Zemana, komunistov a sociálnu demokraciu. V prípade Pocheho je to jedna ku trom v neprospech ČSSD. Sociálnej demokracii zostal už len jeden tromf v ruke. Povedať, že do vlády nepôjde. Babiš sa predsa len usiluje, aby zložil koalíciu z nejakých štandardných strán. Inak by sa musel obrátiť okrem KSČM, čo už je samo osebe problematické, na okamurovcov zo Slobody a priamej demokracie.

Aký je hlavný dôvod, že Zeman odmieta Pocheho? Ten v prezidentských voľbách vyjadril podporu Jiřímu Drahošovi.

Má to viac dôvodov. Určite je v tom aj podpora Pocheho pre Drahoša. Zemanovi sa pragmaticky hodí, že mu na Hrade našli výroky Pocheho z doby migračnej krízy, ktoré boli iné ako prezidentove názory. Na to zaberá aj verejnosť. V pozadí je však ešte jedna vec.

Čo chce Zeman dosiahnuť?

Prezident chce jednoznačne presadiť tézu, že úloha hlavy štátu je v politickom systéme oveľa silnejšia. Zeman v priamom prenose prepisuje ústavu. Ide aj o budúcnosť, dokonca o situáciu, keď súčasný prezident už ani nebude na Hrade. Predpokladám, že Zeman sa na konci volebného obdobia bude snažiť pomôcť do kresla hlavy štátu niekomu, kto má podobné postoje. Nástupcovi už chce zaistiť takú pozíciu, aby sa rola prezidenta posunula do ústavne silnejšej úlohy, ako je to teraz. Pokiaľ si Zeman presadí, že môže natvrdo odmietnuť navrhovaných ministrov, respektíve, že bude mať taký vplyv v stranách, že mu pre neho problematické mená ani nepredložia, tak tým výrazne posilní pozíciu prezidenta. Úplne nad rámec ústavy. Myslím, že je to jeden z dôvodov, prečo odmieta Pocheho. Zároveň sa Zeman chce tak trochu pomstiť politickým elitám. Aj médiám, ktoré ho do veľkej miery kritizujú, ale hovoria, že jeho pozícia je slabá z hľadiska ústavy. Prezident chce dokázať, že to tak nie je.

Existencia vlády však má byť odvodená od parlamentu, nie od vôle hlavy štátu.

Presne tak. Z volieb sa vytvorí v Poslaneckej snemovni väčšina, ktorá sa dohodne na vláde. Úlohou prezidenta je to rešpektovať. Keby Babiš naozaj priniesol návrh vlády Zemanovi, a ten ho odmietne, bude to protiústavné. Potom by sme videli, aké by mohli byť ďalšie kroky. Lenže vieme, ako to vyzerá. Babiš by mal ako premiér právo podať kompetenčnú žalobu k Najvyššiemu správnemu súdu. Ale to sa nestane, lebo predseda vlády je slabý a prezidenta sa bojí. Druhá možnosť by bola ústavná žaloba. Museli by ju schváliť snemovňa a Senát, čo je tiež nepravdepodobné. Je to šialená situácia, ako sa v Česku šliape po ústave. A okrem toho sa obávam, že väčšine verejnosti je to úplne jedno.