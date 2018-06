Trump berie utečencom deti. Čo na to Melania?

"Keď to píšem, tak práve vidím v televízii správy, na ktorých sú deti v centre za mrežami na zemi. Vyzerá to príšerne. Vláda prezidenta Donalda Trumpa cíti, že má len málo obmedzení, preto pritvrdila v stratégii odstrašiť migrantov od vstupu do USA,“ reagoval v krátkom emailovom rozhovore pre Pravdu politológ Steffen Schmidt z Iowskej štátnej univerzity.

Biely dom tvrdí, že nikoho neteší, keď sú rodičom odoberané deti, ale ide vraj o nulovú toleranciu na základe platných zákonov. Trump z toho obviňuje opozičných demokratov, ktorí podľa neho nemajú záujem o reformu migračnej politiky. V podaní prezidenta však zmeny spočívajú v tom, že Kongres schváli peniaze na stavbu múra s Mexikom a migračné zákony výrazne pritvrdí.

Nulovú toleranciu pre nelegálnych migrantov zaviedol minister spravodlivosti Jeff Sessions. Proti politike sa však opatrne ozvala aj prvá dáma Melania Trumpová. Vyzvala republikánov a demokratov, aby túto otázku riešili s tým, že neznáša pohľad na deti, ktoré oddeľujú od rodín.

"Politika nulovej tolerancie je krutá. Je nemorálna. Láme mi srdce,“ napísala zase v komentári pre denník Washington Post bývalá prvá dáma Laura Bushová.

Ešte oveľa ďalej zašiel bývalý šéf CIA Michael Hayden. Na sociálnej sieti Twitter zverejnil fotografiu koncentračného tábora Osvienčim. K nej napísal, že aj iné vlády oddeľovali matky od detí. "Chcel som poukázať na to, že si musíme dať pozor, aby sme sa nepohli týmto smerom,“ vysvetlil Hayden svoj príspevok pre televíziu CNN.

"Oddeľovanie detí od rodičov a dospelých je politika, ktorá má odstrašiť od nelegálneho vstupu do USA. Zvažovali ju aj vlády prezidentov Georgea Busha a Baracka Obamu. Ale rozhodli sa ju odmietnuť,“ pripomenul Schmidt.

"Z každého uhla pohľadu je to zlá politika. Je to morálne zvrátené a je to hrubá politická chyba. Poškodzuje to reputáciu USA a podkopáva to dôveryhodnosť krajiny v oblasti ľudských práv,“ reagoval pre Pravdu politológ John Pitney z Claremont McKenna College v Kalifornii.