Poche riadi cyklistiku, bude aj diplomaciu?

Miroslav Poche, nominant ČSSD na post ministra zahraničia. Autor: Profimedia

„Je to veľká kríza. Pocheho názory sú v podstate nemeckým postojom vrátane otázky migračných kvót. Ibaže Merkelová a spol. už začali ustupovať, a tak bude musieť rovnako reagovať aj Poche,“ povedal pre Pravdu český politológ Oskar Krejčí na adresu okolo zloženia českého kabinetu vedeného Andrejom Babišom (ANO). Podľa neho sú však oveľa horšie samotné nediplomatické postoje kandidáta na diplomatický post. Charakterizoval ich ako „dienstbierovskú nevyzretosť“. „A takýto človek, ktorý nevytvára podmienky na kompromis, má šéfovať českej diplomacii?“ položil si rétorickú otázku český politológ.

Podľa Pocheho kritikov, ktorých reprezentujú nielen premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman, ale aj českí komunisti ochotní za určitých podmienok podporiť nový český kabinet, Poche stavia na svojej osobe budúcnosť českej vlády. A to podľa väčšiny nerobí žiaden slušný diplomat. „To, čo posledný týždeň predvádzal, je z hľadiska politickej kultúry niečo neslýchané,“ „priložil“ kontroverznému Pochemu aj Krejčí.

Nie je to iba kvôli kvótam

Ukazuje sa teda, že Zemanov postoj ku kandidátovi ČSSD nie je postavený iba na Pocheho angažovanosti v prospech Zemanovho protikandidáta Jiřího Drahoša v nedávnych prezidentských voľbách. Pravda však je, ako v tejto súvislosti počuť, že „len pán Boh vie“, na čom prezident skutočne postavil svoj postoj, ale samotné „pozadie“ je zrozumiteľné.

Český prezident Miloš Zeman nechce Pocheho vo vláde vidieť. Autor: SITA/AP, Petr David Josek

Šéf ČSSD Miloš Hamáček, ale aj jeho ministerský kandidát, odmietajú napríklad tvrdenie KSČM, podľa ktorého Poche spoločne s ďalšími jedenástimi českými poslancami hlasovali v EP za utečenecké kvóty. Teda hlasovali proti základom, na ktorých dnes stojí česká vláda. „Boli iba dvaja a Poche medzi nimi nebol,“ odporuje zdroj blízky centrále ČSSD citovaný portálom Ihned. Podľa viacerých komentátorov je to však tenký ľad, pretože hlasovaní o spomínanom probléme bolo niekoľko a nik nevie, či ide o rovnaké hlasovanie, o akom teraz hovoria stúpenci kandidáta ČSSD na post šéfa diplomacie. Zhoda väčšiny však panuje aj v tom, že ide o nedôstojné handrkovanie, kvôli ktorému mnohí odišli z politiky a ktoré čoraz viac znechucuje väčšinu Čechov.

Podoba Trump a Babiš?

„Pocheho nakoniec pravdepodobne prehovoria, aby sa sám vzdal kandidatúry,“ nevylučuje rozuzlenie politológ Krejčí. V tejto súvislosti pripomenul, že Babiš dokáže čeliť akejkoľvek kritike. Vraj vidieť, že ho v tomto smere podnikanie utužilo. „Podobá sa na Trumpa. Obaja sú zvyknutí na sociálno-darvinistické prostredie. Nik iný by nevydržal to, čo proti Babišovi robia médiá a ulica. Ak vládu postaví, o čom nepochybujem, ulica opäť bude protestovať,“ predpovedá vývoj aj český politológ Krejčí. Všetko nasvedčuje tomu, že Babiš si to uvedomuje. Ak sa mu však podarí naťahovať zloženie kabinetu do začiatku prázdnin, bude mať výhodu, pretože cez školské voľno sa toho veľa nedeje. Protestom sa však nevyhne.

„Babiša to jednoducho baví. Je hráčom, ktorého krédom nie je princíp vľavo či vpravo, ale stále vpred,“ vyslovil Krejčí jednu z Babišových predností. A nerobí si veľké starosti napríklad ani s kritikmi, podľa ktorých „pošliapava ústavu“. Odporcovia tejto tézy totiž pripomínajú, že Babiš aj Zeman konajú v rámci prvého zákona štátu, ktorý je koncipovaný veľmi všeobecne. A tak v podstate všetko, čo spomínaný tandem urobil, ako je napríklad oddlženie vlády bez súhlasu parlamentu, s čím právom mnohí nesúhlasia, je z hľadiska litery zákon v poriadku. A v tomto je hlavne český prezident Zeman majstrom.