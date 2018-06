Polícia v Bosne zabránila migrantom prekročiť hranicu s Chorvátskom

Hraničná polícia v Bosne a Hercegovine zabránila približne 100 migrantom prekročiť hranice so susedným Chorvátskom - členským štátom Európskej únie.

Muži zákona ich zastavili blízko hraničného priechodu na severozápade krajiny, ktorý bol zavretý. Podľa agentúry The Associated Press (AP) sa skupina migrantov vydala do Chorvátska z neďalekého mesta Velika Kladuša. Tam sa v provizórnych stanových táboroch zdržiavajú stovky migrantov, ktorí sa snažia prísť na spôsob, ako pokračovať vo svojej ceste ďalej.

Migranti sa cez Bosnu a Hercegovinu vybrali s cieľom vyhnúť sa prísnejšie stráženým migračným trasám na Balkáne. Tamojšie úrady však majú problém vysporiadať sa s prílevom tisícok ľudí prichádzajúcich z Blízkeho východu, Afriky a Ázie. Do Bosny a Hercegoviny migranti prichádzajú zo Srbska alebo Čiernej Hory, kam sa dostali z Grécka cez Albánsko, Bulharsko alebo Macedónsko.

Peter Van der Auweraert z Medzinárodnej organizácie pre migráciu prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter uviedol, že pondelkový pokus o skupinové prejdenie hranice bol „veľmi znepokojujúcim javom“. Pre agentúru AP v telefonickom rozhovore neskôr vysvetlil, že prílev migrantov na Bosnu a Hercegovinu už vytvoril nátlak a akýkoľvek incident by situáciu mohol viac vyhrotiť. Obyvatelia krajiny by mohli migrantov začať vnímať ako „problematické osoby“ a nie už ako ľudí v núdzi.

Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) v pondelok informovala, že tento rok už do Bosny a Hercegoviny prišlo 5 600 migrantov. Vlani to bolo pritom len 754. Okrem toho tiež IFRC uviedla, že v Čiernej Hore v máji zaregistrovali 557 žiadostí o azyl, čo je najvyšší počet v rámci jedného mesiaca za uplynulých päť rokov.

Na celoeurópskej úrovni sa však počet žiadostí o azyl dramaticky znižuje. Podľa výročnej štatistiky Európskeho podporného úradu pre otázky azylu (EASO) klesol v roku 2017 počet nových žiadostí o azyl v členských krajinách EÚ takmer o polovicu v porovnaní s predchádzajú­cimi rokmi.