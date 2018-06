Severokórejský vodca Kim Čong-un bude od utorka do stredy na návšteve Číny. Oznámila to čínska tlačová agentúra Sinchua a ďalšie tamojšie štátne médiá. Či už Kim do Pekingu dorazil, však doposiaľ známe nie je, informovala agentúra AP.

Kimova cesta do Číny nasleduje po prelomovom summite v Singapure, kde sa severokórejský vodca stretol 12. júna s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Schôdzka vyústila do Trumpovho prekvapivého vyhlásenia, že pozastaví spoločné vojenské cvičenia USA so Soulom, k čomu následne aj došlo, priblížila ďalej agentúra AP.

Dodala, že na letisku v Pekingu panovali v utorok ráno prísne bezpečnostné opatrenia a úrady novinárom bránili zhotovovať fotografie. Letisko zároveň ráno opúšťala kolóna vozidiel, zjavne bez akýchkoľvek štátnych vlajok. Čínske štátne médiá doposiaľ neinformovali, či severokórejský vodca už do Pekingu priletel.

Očakáva sa pritom, že s čínskym prezidentom Si Ťin-pching bude počas návštevy hovoriť práve o prelomovom summite s Trumpom, priblížila agentúra DPA.

Ide už o celkovo tretiu návštevu Kim Čong-una v Číne v ostatných mesiacoch. Severokórejský vodca koncom marca neočakávane navštívil vlakom Peking, kde sa stretol so Si Ťin-pchingom. Do Číny sa následne vrátil opäť v máji, pričom so Si Ťin-pchingom sa vtedy stretol v meste Ta-lien.