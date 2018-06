Vlčica, ktorej sa má báť Erdogan

V prvom kole sa zrejme nerozhodne a keby sa do druhého dostala Aksenerová, nepochybne by proti nej stál Erdogan. Bol by to volebný súboj medzi Vlčicou a Sultánom, ako oboch prezývajú. Ju podľa mýtickej vlčice, jeho podľa tvrdého štýlu vládnutia.

Nenávidená Erdoganom

Aksenerová, ktorá vyštudovala dejiny, sa pohybuje v politike už viac ako dve desaťročia. Vyskúšala si nielen prácu poslankyne, dávnejšie bola krátky čas aj ministerka vnútra. Pred dvomi rokmi sa názorovo rozišla so stranou Nacionalistický ruch, pretože nesúhlasila s jej lídrom, keď podporil Erdogana v tom, že si dal v referende schváliť rozšírenie prezidentských právomocí.

Dôrazne vystupovala proti zmene ústavy, ktorú voliči nakoniec tesnou väčšinou odobrili. Ocitla sa v nemilosti Erdogana, ktorý prenasleduje svojich odporcov a hádže im pod nohy polená. "Keď robila kampaň pred referendom, niektoré mítingy jej zakázali. V televízii jej prakticky neposkytli žiadny čas. Keď mala rečniť v jednom hoteli, vypli elektrinu,“ pripomenul časopis The Economist.

Politička, ktorá v júli oslávi 62. narodeniny, sa však nedala zastrašiť. "Keď ste dosť silní, príďte a zatknite ma,“ odkázala Erdoganovej klike. The Economist poznamenal, že Aksenerová spĺňa podmienky, ktoré musí mať človek, čo sa chce postaviť proti Erdoganovi – má odvahu a sebadôveru. V minulom roku založila Dobrú stranu. Jej stúpenci na ustanovujúcom zjazde skandovali, aby sa stala šéfkou vlády. "Nie premiérka, ale prezidentka,“ reagovala Aksenerová. Verí, že sa prebojuje do druhého kola volieb, v ktorom potom očakáva, že ju podporia všetky opozičné sily v záujme zosadiť Erdogana. "Budú to jedny z najdôležitejších volieb v histórii našej krajiny,“ povedala pre denník The Guardian.

Turecko bude dobré!

Aksenerová je presvedčená, že stelesňuje odpor proti súčasnému prezidentovi. "Som jediná osoba, ktorej sa Erdogan obáva,“ zdôraznila podľa novín The Washington Times. Verí, že krajinu čakajú lepšie časy. "Turecko bude dobré! Turecko a jeho ľud sú unavení. Štát zhrdzavel. Nie je iná cesta, ako zmeniť celú politickú klímu,“ citoval ju server Hurriyet Daily News.

V predvolebných prieskumoch sa pohybuje na treťom mieste, ale dúfa, že dôrazný finiš v kampani ju posunie do druhého kola volieb. The Washington Times podotkol, že volebnú podporu má hlavne medzi ženami a mladými. Je považovaná za skvelú rečníčku, ktorá dokáže vtipmi odľahčiť svoje plamenné prejavy. The Guardian ju označil za Železnú lady, čo bola prezývka niekdajšej legendárnej britskej premiérky Margaret Thatcherovej.

V kampani stavila najmä na sľuby o výkonnejšej ekonomike a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. Najväčší kritici Erdogana o ňom hovoria, že je dokonca diktátor, ale Aksenerová sa vyhýba takému pomenovaniu. Zjavne to vyplýva z toho, že nechce odradiť konzervatívnych voličov a, naopak, chce prilákať tých, čo váhajú podporiť doterajšieho prezidenta. "Chceme šťastné Turecko. Dobro je nádej, dobro je budúcnosť. Dobro je bohatstvo a odvaha. Len statoční zvládnu túto cestu,“ povedala podľa Hurriyet Daily News, keď nepriamo narážala na názov svojej strany.

Zlepšiť vzťahy s EÚ

Počas Erdoganovho vládnutia výrazne ochladli vzťahy medzi Tureckom a Európskou úniou. Dôvodom sú jeho viaceré nedemokratické opatrenia. Aksenerová sľubuje nezávislé súdnictvo či slobodu prejavu, skrátka všetko, čo súvisí s normami právneho štátu, čo by viedlo k zlepšeniu vzťahov s úniou, do ktorej by Turci chceli vstúpiť.

Erdogan zároveň robí aj kroky, ktorými sa odkláňa od novodobej tureckej tradície sekularizmu, čiže oddelenia štátu od náboženstva. "Som praktizujúca moslimka, chodím na púte, ale rozum, ktorý nás riadi, musí byť závislý od zákonov,“ poznamenala pre The Guardian s tým, že v tom je zmysel sekularizmu.

"Dám svoj hlas Aksenerovej, lebo nechcem, aby Turecko dopadlo ako diktatúra Bašára Asada v Sýrii,“ povedal pre televíziu CNN 76-ročný volič Mustafa Koseler. Už túto nedeľu sa ukáže, či si výrazná časť obyvateľstva želá, aby vymenila Erdogana. Bude sa konať prvé kolo volieb. Ak z neho nevzíde víťaz, ktorý by potreboval získať nadpolovičnú väčšinu hlasov, rozhodne sa o dva týždne medzi dvomi kandidátmi s najväčšou podporou.