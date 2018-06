KĽDR by mohla čoskoro začať vracať pozostatky amerických vojakov

Na archívnej snímke z roku 2003 sa pozostatky jedného z amerických vojakov z čias kórejskej vojny vracajú do USA.

Na archívnej snímke z roku 2003 sa pozostatky jedného z amerických vojakov z čias kórejskej vojny vracajú do USA. Autor: SITA/AP , Yun Jai-hyoung

Severná Kórea by mohla už čoskoro vrátiť prvú časť z 200 súborov nájdených pozostatkov amerických vojakov, ktorí na území KĽDR zahynuli v kórejskej vojne z rokov 1950-1953. Agentúre AFP to povedal nemenovaný americký predstaviteľ, podľa ktorého by si mal Washington pozostatky prevziať v priebehu niekoľkých dní.