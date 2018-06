Babiš sa v otázke migračnej politiky postavil za Merkelovú, píšu české noviny

Český premiér Andrej Babiš odmietol požiadavku bavorskej strany CSU na obnovenie hraničných kontrol. Má teda rovnaký názor ako nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá varuje, že ak Nemecko zavedie hraničné kontroly, pridajú sa aj ďalšie krajiny a voľný pohyb v rámci Schengenu sa skončí. Babiš podľa Hospodářskych novín taktiež pripomenul, že pre Česko by to malo obrovské ekonomické následky.

Prosperita Česka veľmi závisí na bezproblémovom fungovaní schengenského priestoru. Teda na fakte, že medzi krajinami Európskej únie neexistujú hraničné kontroly, pripomenul Babiš (ANO) na konferencii Prague European Summit. Odmietol preto úvahy o tom, že by sa v rámci boja s migračnou krízou mali na niektoré hranice opäť vrátiť policajti, ako požadujú politici z bavorskej Kresťanskosoci­álnej únie.

„Súčasné spory ohľadom migrácie v Nemecku vedú k návrhom na uzatvorenie hraníc a obnovenie hraničných kontrol, čo je pre nás neprijateľné,“ ohradil sa Babiš. Fakticky sa tak postavil na stranu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, píšu Hospodářské noviny.

Merkelová totiž odmieta požiadavku nemeckého ministra vnútra a šéfa CSU Horsta Seehofera, aby Nemci zaviedli kontroly na hraniciach a mohli zadržať tých migrantov, ktorí už požiadali o azyl v inej krajine Európskej únie – alebo v nej boli zaregistrovaní -, ale napriek tomu sa snažia dostať do Nemecka. Policajti by potom týchto ľudí vrátili späť do štátu, v ktorom o ochranu požiadali.

Merkelová podľa českého spravodajského webu zdôrazňuje, že ak by Nemecko obnovilo hraničné kontroly, viedlo by to k domino efektu. Svoje hranice by potom zavreli aj ďalšie krajiny EÚ, aby sa vyhli riziku, že sa migranti budú hromadiť u nich. Schengen by sa tak fakticky skončil. Jeho existencia pritom, okrem iného, veľmi prospieva nemeckej ekonomike orientovanej na vývoz. Rovnako ako tej českej.

„Keď sa nám nepodarí nájsť spoločnú odpoveď na výzvy súvisiace s nelegálnou migráciou, môže to spochybniť základy Európskej únie,“ varovala Merkelová v narážke na Schengen.

Nemecká kancelárka má preto záujem dohodnúť sa s ostatnými štátmi Únie na spoločnom riešení v tejto otázke. Nechce, aby Nemecko rokovalo bez ohľadu na ostatné krajiny. Príležitosť na to bude mať koncom budúceho týždňa v Bruseli na summite lídrov všetkých krajín EÚ, dodali v stredu Hospodářské noviny.