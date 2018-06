Kurz: Vracanie migrantov z Nemecka by sa prejavilo v celej Európe

Pokiaľ by Nemecko začalo vracať nelegálnych migrantov priamo zo svojich hraníc, pristúpili by k takémuto kroku aj iné európske krajiny. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz to povedal v stredu v Linzi na stretnutí s Markusom Söderom, premiérom nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko.