Imoba súhlasí s vrátením 50-miliónovej dotácie na Bocianie hniezdo

Firma Imoba z holdingu Agrofert súhlasila s dobrovoľným vrátením dotácie 50 miliónov korún (asi dva milióny eur) na vybudovanie rekreačného a konferenčného areálu Bocianie hniezdo. Dohodu bude na budúci týždeň schvaľovať výbor Regionálneho operačného programu (ROP) Stredné Čechy, ktorý dotáciu pridelil. Imoba do dokumentu nechala včleniť, že vrátenie peňazí neznamená, že by porušila podmienky dotácie. Píše denník Mladá fronta Dnes (MfD). Pre podozrenie z dotačného podvodu pre spornú dotáciu čelí trestnému stíhaniu premiér Andrej Babiš (ANO).

Materiál predkladá predsedníčka ROP Stredné Čechy a hajtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Výbor by ho mal schvaľovať na zasadnutí ohlásenom na budúci štvrtok. To je deň pred vypršaním lehoty, ktorú Imoba na vrátenie dotácie má. „Môžem potvrdiť, že o materiáli sa bude budúci týždeň hlasovať. Je to dohoda o dobrovoľnom urovnaní,“ povedal MfD riaditeľ ROP Stredné Čechy Kamil Munia.

Imoba záležitosť komentovať nechcela, napísal denník. „Nemôžem to potvrdiť v túto chvíľu,“ uviedol hovorca Agrofertu Karel Hanzelka. Päťdesiat miliónov korún má spoločnosť podľa MfD vrátiť do piatich dní od podpísania dohody.

Pre podozreniu z pokusu o dotačný podvod v kauze Bocianie hniezdo je stíhaných sedem ľudí. Je medzi nimi aj český premiér Babiš aj jeho manželka Monika Babišová, švagor Martin Herodes a Babišove dve dospelé deti. Babiš obvinenia z podvodu opakovane odmieta. Polícia pôvodne stíhala 11 ľudí. Podpredseda ANO Jaroslav Faltýnek a ďalšie tri z nich uspeli so sťažnosťou proti stíhaniu.

Spoločnosť Farma Bocianie hniezdo, vtedy ešte pod názvom ZZN AGRO Pelhřimov, patrila do prelomu rokov 2007 a 2008 do Babišovho holdingu Agrofert. V decembri 2007 sa firma premenila na akciovú spoločnosť s akciami na majiteľa. v lete 2008 získala 50-miliónovú európsku dotáciu v programe pre malé a stredné podniky. Po niekoľkých rokoch, keď dodržiavala dotačnú podmienku, sa spoločnosť vrátila pod Agrofert. Farmu Bocianie hniezdo teraz vlastní spoločnosť Imoba.