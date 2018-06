WHO vyradila zo zoznamu chorôb transrodový nesúlad

Byť transrodovou osobou už nemá byť podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) považované za duševnú poruchu. Vyplýva to z nového zoznamu chorôb WHO, o ktorom táto organizácia informovala na svojich internetových stránkach. Do nového súpisu, ktorý by mal platiť od januára 2022, však napríklad novo zaradila ako duševnú poruchu závislosť na hraní videohier či digitálnych hier.